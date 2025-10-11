Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.10.2025 05:29 ・ Päivitetty: 11.10.2025 05:32

Uusi yritys: Lecornu suostui palaamaan Ranskan pääministeriksi

Presidentti Macron turvautui taas pitkäaikaisen tuttunsa Lecornun apuun.

Maanantaina Ranskan pääministerin tehtävästä eronnut Sebastien Lecornu on hyväksynyt presidentti Emmanuel Macronin päätöksen nimittää hänet uudelleen hallituksen johtoon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lecornu kirjoitti viestipalvelu X:ssä hyväksyneensä nimityksen velvollisuudentunnosta ja lisäsi, että ”Ranskaa vaivaava poliittinen kriisi on lopetettava”.

Lecornu lisäsi tekevänsä kaiken mahdollisen sen eteen, että Ranskan ensi vuoden budjetti saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

HÄN EHTI olla pääministerinä vain 27 päivää ennen eroilmoitustaan. Toimituspääministeri jatkoi silti töitä vielä maanantain jälkeenkin käydäkseen keskusteluja muiden puolueiden kanssa.

Vaikka Lecornu itse sanoi aiemmin tällä viikolla televisiohaastattelussa, että hänen pestinsä on ohi, monet poliitikot pitivät hänen uudelleenvalintaansa todennäköisenä. Muitakaan vaihtoehtoja ei Macronilla ollut, jos hän aikoi säilyttää nykyisen hallituskokoonpanonsa.

Päätös on herättänyt suuttumusta Ranskan äärivasemmistossa ja -oikeistossa. Macronin temppua on moitittu muun muassa yksinvaltiudeksi ja kansan tahdon vastaiseksi.

