Uutissuomalainen: Lähes kaikki eduskuntapuolueet kannattavat venäläisen fossiilienergian tuonnin kieltoa lailla

Uutissuomalaisen eduskuntaryhmien puheenjohtajille tekemän kyselyn mukaan kahdeksan puoluetta (hallituspuolueet SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto sekä oppositiopuolueet perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja nyt-liike) on valmis kieltämään kansallisella lailla venäläisen fossiilienergian tuonnin. RKP:n mukaan kansallista lainsäädäntöä "voi harkita".

Uutissuomalainen kysyi, pitäisikö Suomen kieltää nesteytetyn maakaasun ja muun venäläisen fossiilienergian tuonti kansallisella lainsäädännöllä.

Venäläisen fossiilisen energian tuonnin kieltäminen kansallisella lainsäädännöllä olisi periaatteessa mahdollista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen Uutissuomalaiselle. Hän korostaa, että selkeintä ja vaikuttavinta olisi EU:n yhteinen päätös tuonnin lopettamisesta.

Energiasta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kertonut aiemmin Uutissuomalaiselle, että hän kannattaa venäläisen fossiilienergian tuonnin kieltämistä.

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että venäläisen fossiilienergian tuonnin kieltäminen lailla voidaan toteuttaa. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että Suomi pyrkii vaikuttamaan yhteisen EU-ratkaisun löytymiseksi.

- Mikäli EU-pakotteita ei saada voimaan, on meidän voitava estää tuonti kansallisella lainsäädännöllä.

Valtionyhtiö Gasum tuo yhä Venäjältä nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä pitkäaikaisen hankintasopimuksen takia. Kyseessä on niin sanottu take or pay -sopimus, jossa yhtiö joutuisi maksamaan kaasusta, vaikka ei ottaisi sitä vastaan.

Venäläistä fossiilienergiaa tuovat suomalaiset energiayhtiöt eivät pääse eroon energiasopimuksistaan elleivät ne voi vedota force majeureen eli johonkin ylivoimaiseen esteeseen tai tapahtumaan.