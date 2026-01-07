Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

7.1.2026 16:57 ・ Päivitetty: 7.1.2026 16:57

Uutissuomalainen: Paikallisia sopimuksia tehtiin viime vuonna 154

Työsuojeluviranomainen käsitteli yhteensä 154 järjestäytymättömissä yrityksissä tehtyä paikallista sopimusta viime vuonna, Uutissuomalainen kertoo.

Paikallinen sopiminen laajeni viime vuoden alussa myös työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin. Muissa yrityksissä paikallista sopimista on saatu tehdä jo aiemmin työehtosopimusten rajoissa.

Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan Uutissuomalaiselle, että paikallisia sopimuksia tehtiin enemmän vuoden loppua kohden. Kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen sopimuksia oli tehty vasta 24. Yhdellä yrityksellä voi olla useampi sopimus. Sopimuksia tuli työsuojeluviranomaisen mukaan tarkistettavaksi eniten teollisuuden ja kaupan alalta, erityisesti pieniltä toimijoilta.

Uutissuomalaisen mukaan esimerkiksi pienissä ruokakaupoissa on poistettu palkattomia ruokataukoja, jolloin työpäivä lyhenee, mutta ruokailu hoidetaan työn ohessa. Myös pyhäpäivien arkivapaita on siirretty viikonloppujen yhteyteen – loppiaisen vapaa siirtyi maanantaille ja helatorstain vapaa perjantaille.

Alle puolessa paikallisista sopimuksista havaittiin puutteita. Työsuojeluviranomaisen arvion mukaan ne johtuivat lähinnä työnantajapuolen osaamisen puutteesta.

