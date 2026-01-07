Uutissuomalainen: Paikallisia sopimuksia tehtiin viime vuonna 154

Työsuojeluviranomainen käsitteli yhteensä 154 järjestäytymättömissä yrityksissä tehtyä paikallista sopimusta viime vuonna, Uutissuomalainen kertoo. Demokraatti Demokraatti

Paikallinen sopiminen laajeni viime vuoden alussa myös työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin. Muissa yrityksissä paikallista sopimista on saatu tehdä jo aiemmin työehtosopimusten rajoissa.

Lupa- ja valvontavirastosta kerrotaan Uutissuomalaiselle, että paikallisia sopimuksia tehtiin enemmän vuoden loppua kohden. Kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen sopimuksia oli tehty vasta 24. Yhdellä yrityksellä voi olla useampi sopimus. Sopimuksia tuli työsuojeluviranomaisen mukaan tarkistettavaksi eniten teollisuuden ja kaupan alalta, erityisesti pieniltä toimijoilta.

Uutissuomalaisen mukaan esimerkiksi pienissä ruokakaupoissa on poistettu palkattomia ruokataukoja, jolloin työpäivä lyhenee, mutta ruokailu hoidetaan työn ohessa. Myös pyhäpäivien arkivapaita on siirretty viikonloppujen yhteyteen – loppiaisen vapaa siirtyi maanantaille ja helatorstain vapaa perjantaille.