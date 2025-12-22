USU: Varusmiesjohtajien rikosepäilyt yli kaksinkertaistuivat – ”Yksittäistapaukset ja herkempi puuttuminen vaikuttavat lukuihin”

Varusmiesten epäillyt esimiesrikostapaukset yli kaksinkertaistuivat viime vuonna, selviää Uutissuomalaisen puolustusvoimilta pyytämistä tiedoista. Kaikkineen rikostapaukset ja -epäilyt puolustusvoimissa ovat vähentyneet 20 vuodessa selvästi. Demokraatti Demokraatti

Kun varusmiesten ja -naisten epäiltyjä esimiesrikoksia kirjattiin toissa vuonna 32, oli luku viime vuonna 72. Määrä on suurin ainakin 20 vuoteen. Kuluvan vuoden lukuja ei vielä ole.

Kokonaisuudessaan epäillyt rikostapaukset puolustusvoimissa ovat vähentyneet 20 vuodessa selvästi.

Pääesikunnan sotilaslakimiehen Pieti Kannalan mukaan yksittäiset tapaukset vaikuttavat paljon.

- Vuoden 2024 tilastoissa on 2-3 tapahtumaa, joissa varusmiesjohtajille oli määrätty esimiesrikoksista seuraamuksia yhteensä 47, Kannala kertoo.

Niistä tapahtui Kainuun prikaatissa 26, Utin jääkärirykmentissä 11 sekä merivoimien rannikkolaivastossa 10.

Kannalan mukaan tapausten määrään voi vaikuttaa tietoisuuden lisääntyminen, eli tapauksia on tuotu entistä valveutuneemmin esille.

- Lisäksi perusyksiköissä on saatettu herkemmin puuttua epäkohtiin. Käyttöön on myös tullut erilaisia ilmoituskanavia, ja harjoituksista otetaan varusmiehiltä kirjallisia palautteita, joiden kautta epäkohtia ilmenee.

VARUSMIESJOHTAJIA koskevissa tapauksissa on kyse esimerkiksi palvelukseen kuulumattoman työn teettämisestä, epäasiallisesta kielenkäytöstä tai käskyttämisestä, siisteydessä havaittujen puutteiden korostamisesta (niin sanottu punkan räjäyttäminen), tarpeettoman fyysisen koulutuksen järjestämisestä sekä kyseenalaisten ”perinteiden” jatkamisesta.

- Kyse on yhden vuoden anomaliasta (poikkeama), ja tilastoja seurataan vuosittain. Mikäli kasvua tapahtuu edelleen, siihen reagoidaan ja koulutusta lisätään entisestään, Kannala sanoo.

Yleisesti ottaen varusmiesjohtajien toiminta on hänestä hyvällä tolalla.

- Konsepti, jossa vertaiset johtavat toisiaan, on erinomainen. Toisaalta kyse on varsin nuorista ihmisistä uudessa ympäristössä ja uudenlaisissa vastuunalaisissa tehtävissä. Varusmiehiä koulutetaan Puolustusvoimissa vuosittain noin 21 000, ja he viettävät aikansa varuskunnissa ympäri vuorokauden.

KAIKKIAAN viime vuonna kirjattiin 2 628 epäiltyä varusmiesrikosta. Se on noin kaksi tuhatta tapausta vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Ikäluokat ovat siinä ajassa pienentyneet.

Henkilökunnan epäiltyjä rikostapauksia oli viime vuonna 49. Vuonna 2005 tapauksia oli moninkertaisesti, 149.

Sekä varusmiehillä että henkilöstöllä kirjattiin viime vuonna eniten palvelurikoksia, yhteensä reilu tuhat.

Palvelusrikos tarkoittaa velvollisuuden tai määräyksen rikkomista tai laiminlyöntiä palveluksessa. Se voi olla käskyjen noudattamatta jättämistä, ohjesääntöjen vastaista toimintaa tai itsensä vahingoittamista lomautuksen saamiseksi. Seurauksena voi olla kurinpitorangaistus tai jopa vankeus.

Teksti: Uutissuomalainen/Juha Honkonen