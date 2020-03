Uutistoimisto AP: Miljardööri Bloomberg arvioi tänään kampanjansa jatkoa – Trump: ”Täydellinen maineen menetys”

Näin kertoo uutistoimisto AP:n lähde, joka on lähellä Bloombergin kampanjaorganisaatiota.

Miljardööri Bloomberg on käyttänyt kampanjaansa satoja miljoonia dollareita omaa rahaa. Hän jätti esivaalikiertueen aikaisemmat vaalit väliin ja aloitti kisan supertiistaista.

Kilpakumppani Joe Biden on kuitenkin voittanut tiistain äänestyksessä muun muassa Virginian ja Pohjois-Carolinan kaltaiset osavaltiot, joihin Bloomberg käytti miljoonia dollareita ja joissa hän kampanjoi massiivisesti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jo ehtinyt kutsua Bloombergiä Twitterissä demokraattien esivaalin suurimmaksi häviäjäksi.

Trumpin mukaan Bloombergin neuvonantajat saivat hänet huuhtomaan satoja miljoonia dollareita alas viemäristä. Lopputuloksena oli Trumpin mukaan vain täydellinen maineen menetys ja Trumpin itsensä keksimä pilkkanimi Mini Mike.

Trumpilla ei ole republikaanien esivaalissa todellista haastajaa.

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020