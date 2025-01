Vaaleissa ehdolla oleva Fjäder vihjaili omalla puolueella – näin kokoomus reagoi

Demokraatti uutisoi eilen, että Akavan entinen puheenjohtaja Sture Fjäder on ilmoittanut yhdistysrekisteriin uuden Veropuolue-Skattepartiet -nimisen yhdistyksensä. Johannes Ijäs Demokraatti

Sture Fjäder kommentoi kuitenkin pysyvänsä ainakin toistaiseksi kokoomuksen jäsenenä, muttei sulkenut pois sitäkään, että saattaisi käynnistää puoluehankkeen. Hän seuraa kokoomuksen toimintaa. Jos veropolitiikka ei muutu, puoluehanke saattaa lähteä käyntiin.

Kokoomuksen Uudenmaan piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Vuornos ei halunnut kommentoida Demokraatille Fjäderin keissiä.

Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Janne Pesonen sanoo, että hänelle ei ole kovin suurta uutisarvoa sillä, että joku kokoomuslainen haluaisi tiukempaa talouspolitiikkaa tai kevyempää verotusta.

Fjäder on pettynyt nimenomaan kokoomuksen verolinjaan.

Pesonen kuvaa Fjäderin olleen viime vuodet räväkkä kommentoiva ja keskustelija.

FJÄDER on kuitenkin kokoomuksen aluevaaliehdokas läntisellä Uudellamaalla.

Onko ihan ok, että hän väläyttelee mahdollisuutta perustaa uusi puolue, jos hän on teidän ehdokkaana?

– Minä olin lukevani jostain teidän uutisesta, että hän nimenomaisesti sanoi, että ei ole perustamassa uutta puoluetta ja mainitsi siinä olevansa sitoutunut olemaan meidän listalla Länsi-Uudellamaalla hyvinvointialuevaaleissa.

Eli haluat tulkita niin. Hän on kuitenkin Veropuolue-nimisen yhdistyksen perustanut ja toisaalta antoi ymmärtää, että jos ei tilanne kokoomuksessa parane, hän saattaisi uuden puolueen perustaa. Et näe siinä mitään riskiä, että jos hän menee läpi, te menetätte yhden paikan aluevaltuustossa?

– En kyllä toistaiseksi osaa nähdä siinä kovinkaan kummoista riskiä.

Pesonen ei ole ollut tilanteeseen liittyen yhteydessä Fjäderiin.

Pesonen sanoo, että nyt kun Fjäderillä tuntuu olevan aikaa ja energiaa, tämä on selkeästi ottanut aktiivisen ja värikkään yhteiskunnallisen kommentoijan roolin.

– On välillä jopa ihan viihdyttävää seurata hänen debatointiansa eri teemoista.

Sinusta hän on ihan hyvä kokoomuslainen?

– En minä tietenkään voi alkaa arvioimaan, minkälaisia kokoomuslaisia kukakin on. Hänellä on oma tyylinsä. Hän on pitkän ansioituneen uran työmarkkinoilla tehnyt henkilö, joka on halunnut sitten myöhempinä vuosina aktivoitua politiikassa ja yhteiskunnallisena keskustelijana. Hän todennäköisesti tietää, mitä tekee ja viime kädessä sitten aina vastaa itse tekemisistään ja sanomisistaan.

Mitkä terveiset sinulla on hänelle, kun hänellä on vähän niin kuin takataskussaan puoluehanke?

– Hän on tainnut perustaa tässä viime aikoina monenlaisia muitakin yhdistyksiä. Ei minulla varsinaisesti varmaan hänellä mitään sen kummempia terveisiä siihen liittyen ole. Minä luulen, että aika iso osa kokoomuslaisista toimijoista jopa ostaa hänen pääviestinsä: Mieluummin veroja pitäisi ehkä maltillisesti laskea kuin korottaa. Ja sitten, kun julkinen sektori velkaantuu edelleen aika paljon, minusta se on aika kokoomuslainen viesti, että talouspolitiikka voisi olla nykyistä tiukempaakin. Ei hän siinä kokoomuslaisena viestinä kovin pahasti harhaan astu.

Eli hän voi pysyä aluevaalien listalla eli siihen ei nyt sitten mitään uudelleenharkintaa ole tulossa?

– Toistaiseksi ei ole ollut minkäänlaista tarvetta harkita tätä uudestaan.

Fjäder oli Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokas vuoden 2023 eduskuntavaaleissa saaden 878 ääntä.

Hän on hiljattain perustanut myös uuden eläkeläisten etuja ajavan yhdistyksen Korkeakoulutetut eläkeläiset ry:n, jonka tarkoitukseksi on nimetty korkeakoulutettujen eläke- ja veropoliittisesta edunvalvonnasta huolehtiminen.