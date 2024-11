Vaalien kuuma kysymys: riittääkö Kamala Harrisin karisma peittoamaan Trumpin mellastamisen?

Kamala Harrisin äiti oli niitä äitejä, jotka eivät halunneet kuunnella lapsensa valitusta tai ihmettelyä epäkohdista, vaan kysyi: “Mitä aiot tehdä asialle?” DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harris näyttää toteuttaneen äitinsä oppeja varsin tarkkaan, sillä hän on tullut tehneeksi paljon. Harris on kertonut muistelmissaan ja haastatteluissa äitinsä antaneen ohjenuoraksi tyttärelleen muun muassa, ettei tämän pitäisi antaa kenenkään kertoa, kuka tämä on. “Kerro se itse muille.”

Yhteiskunnallinen aktiivisuus tuli tutuksi taaperona, sillä Harrisin vanhemmat ottivat hänet mukaansa esimerkiksi kansalaisoikeusmielenosoituksiin ja Vietnamin sotaa vastustaneisiin marsseihin jo kärryikäisenä. Nuoruudessaan Harris oli mukana opiskelija-aktiviteeteissa.

Harris on valmistunut juristiksi ja toimi muun muassa Kalifornian osavaltion oikeusministerinä ennen kuin lähti politiikkaan ja päätyi senaattoriksi. Hän on saanut tottua tienraivaajan rooliin, sillä sukupuolensa ja etnisen taustansa vuoksi hän on ollut poikkeus. Harris on kuitenkin määritellyt itsensä ennen kaikkea sanalla amerikkalainen.

Hän meni aikoinaan ystävänsä suosituksesta sokkotreffeille “söpön” miehen eli erään Douglas Emhoffin kanssa. Yksi asia johti toiseen, ja pariskunta juhli kymmenettä hääpäiväänsä kesällä. Emhoffilla on kaksi aikuista lasta aiemmasta liitostaan.

VAALIKAMPPAILUN aikana Harrisin sukupuoli tai etninen tausta eivät ole jääneet huomiotta, sillä vastaehdokas, republikaanisen puolueen Donald Trump on hämmästellyt muun muassa Harrisin juuria ja ihmetellyt, onko tämä musta, intialainen vai mikä.

Trump on niin ikään kyseenalaistanut Harrisin älyä kutsumalla tätä muun muassa hitaaksi ja tyhmäksi, pilkannut tämän ulkonäköä ja naurua ja on todennut, että jos Harris valittaisiin Yhdysvaltain ensimmäiseksi naispresidentiksi, olisi se loukkaus maata kohtaan.

Joillekin Harrisin sukupuoli tai etninen tausta saattavat estää tämän äänestämisen, tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopistosta pohtii. Osa näkee toisin.

- Mutta paha sanoa, kuinka isossa määrin se toimii häntä vastaan vai toimiiko se hänen puolestaan tässä tilanteessa.

- Varmasti on myös ihan yhtä lailla porukka, joille sukupuoli ja etninen tausta muodostavat positiivisen asian, positiivisen syyn, lähteä äänestämään. Erityisesti nyt, koska etenkin sukupuoli on niin vahvasti esillä tämän aborttikysymyksen takia.

Monille naisille oikeus aborttiin on keskeinen äänestyspäätöksessä. Harris on johdonmukaisesti puhunut jo pitkään naisten valinnanvapauden ja turvallisten raskaudenkeskeytysten puolesta.

- Tämän vaalin yksi suurista mahdollisista äänestäjäjoukoista ovat nuoret naiset. He voivat hyvinkin tulla ja todennäköisesti tulevatkin Harrisin puolelle sen takia, että he pelkäävät ihan oikeutetusti, mitä Trumpin mahdollinen presidenttikausi tekisi aborttioikeudelle, Kolehmainen sanoo.

HARRISIN PUHEISSA toistuvat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja totuus, mikä hänen taustansa vuoksi onkin luontevaa. Harrisin kampanja on niin ikään rakentanut selkeää vastakkainasettelua oikeuden puolesta taistelevan Harrisin ja rikollisen Trumpin välille.

Harris tuli San Franciscon piirisyyttäjänä ja Kalifornian osavaltion oikeusministerinä tunnetuksi tiukkana rikollisten jahtaajana, joka halusi kuriin muun muassa huumekaupan ja jengirikollisuuden. Vaalitaistelussa Harris on kovasanaisesti arvostellut Trumpia ja kertonut muun muassa pitävänsä tätä vaarallisena.

Pekka Kolehmainen huomauttaa, että Harris on itse asiassa poikkeuksellisen pätevä presidenttiehdokas, vaikka hänen osaamistaan onkin vaalikampanjan aikana kyseenalaistettu.

- Tämähän nyt ei ole sinällään mitenkään totta. Hänellä on hyvin merkittävä ura takana, ja hän on nyt tällä hetkellä varapresidentti. Jos hän olisi epäpätevä, niin hyvin harvoja päteviä ihmisiä siellä sitten olisi sillä kriteeristöllä tähän tehtävään.

HARRIS tavoitteli demokraattien presidenttiehdokkuutta vuoden 2020 vaaleissa, mutta ei onnistunut riittävän selkeästi kertomaan tavoitteistaan ja politiikkansa sisällöstä, joten kampanja kuivui kokoon. Joe Biden nosti sittemmin Harrisin varapresidenttiehdokkaakseen.

Kun Biden joutui kesällä luopumaan nyt meneillään olevasta presidenttikilvasta, sai Harris aluksi voimakasta nostetta. Hänessä nähtiin mahdollisuus pelastaa demokraattisen puolueen ja Bidenin heikkoon happeen ajautunut kampanja, mutta samalla pohdittiin, tuntevatko amerikkalaiset hänet riittävän hyvin ja riittääkö hänen karismansa peittoamaan Trumpin mellastamisen.

On myös kysytty, miten Harris varapresidenttinä on ehdokkaan ominaisuudessa onnistunut irrottautumaan Bidenin hallinnon kipupisteistä ja tarjoamaan uskottavan ja erilaisen ratkaisumallin amerikkalaisten elämän parantamiseksi esimerkiksi talouspolitiikassa. Yhdysvaltalaisäänestäjille talous, oma kukkaro, on perinteisesti ollut olennaisessa osassa äänestyspäätöksessä.

- Harris perii tämän hallinnon aika kokonaisvaltaisesti. Nyt puhutaan paljon inflaatiosta ja siitä, että ihmiset eivät koe talouden toimivan heidän edukseensa. Tällaiset asiat voivat olla Harrisia vastaan, Kolehmainen arvioi.

Harrisin rooli varapresidenttinä on ollut pysyä taustalla, sillä Biden piti pitkään kiinni ajatuksesta, että pyrkisi itse toiselle kaudelle. Näin ollen Harrisin ajan ei ollut määrä vielä koittaa.

- Näkymättömyys (varapresidenttiyttä) ainakin näin omiin silmiini leimasi. Harrisista ei ole luotu tässä viimeisen neljän vuoden aikana manttelinperijää.

HARRISIA on moitittu siitä, että hänen linjastaan ja tavoitteistaan ei ole tarkkaa tietoa tai että hän väistelee hankalia kysymyksiä ja kriittisiä haastatteluita ja osallistuu mieluummin esimerkiksi kevyempiin keskusteluihin.

Tosin viime viikkoina Harris on antanut niin sanotusti vaikeita haastatteluita, kuten esimerkiksi Fox Newsille ja CBS-kanavalle. Tällöin hän joutui tilille muun muassa maahanmuuttokysymyksestä, joka on yksi Bidenin hallinnon haasteista ja on eittämättä luonut varjon myös Harrisin kampanjaan.

Yhdysvaltain rajaturvallisuus saattaa osoittautua jopa ratkaisevaksi presidentinvaalissa, eikä se ole eduksi Harrisille. Hänen vastuualueeseensa varapresidenttinä kuulunut maahanmuutto- ja siirtolaisuuskysymys oli jo ongelmien suuruuden vuoksi lähtökohtaisesti tuomittu epäonnistumaan. Trumpin kampanja onkin rakentanut Harrisista merkittävää syntipukkia Yhdysvaltain rajaturvallisuusongelmille.

Kampanjassaan Harris on pyrkinyt maahanmuuttokysymyksissä tavoittamaan maltillisia äänestäjäryhmiä republikaanien piiristä.

- Hän on lähtenyt oikealle päin ja puhunut tiukemman maahanmuuttopolitiikan puolesta ja puhunut rajan turvallisuuden puolesta ja hakenut siitä sekä republikaaneille että demokraateille sopivaa kompromissiratkaisua. Se on semmoista tasapainopeliä ollut, ja sen takia hän on ehkä välttänyt ottamasta liian kovaa kantaa, Kolehmainen pohtii.

Mimma Lehtovaara / STT