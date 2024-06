Vaalikampanjoiden loppukiri on käsillä – Guzenina ja Merinen Pirkanmaalla: “Jännittää ihan hirveästi!”

Eurovaalikampanjoinnissa eletään parhaillaan viimeisen loppukirin hetkiä. SDP:n eurovaaliehdokkaat Ville Merinen ja Maria Guzenina kampanjoivat vielä tänään ja huomenna aktiivisesti, sunnuntain vaalipäivä rauhoitetaan latautumiseen. Demokraatti jututti kaksikkoa Orivedellä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Eurovaaleissa kampanja-alueena on oman vaalipiirin sijaan koko Suomi, joten ehdokkailla on riittänyt reissaamista. Guzenina ja Merinen kertovat kumpikin kiertäneensä maata ahkerasti. Molemmat ovat kansanedustajia, Merinen ensimmäistä kauttaan. Miltä eurovaalikampanjointi on tuntunut verrattuna eduskuntavaaleihin?

– Tämä on ollut paljon rankempi! Eduskuntavaaleissa tein tosi paljon sosiaalista mediaa ja kävin muutamissa vaalitapahtumissa. Nyt olen kiertänyt kolme kuukautta Suomea ja siinä sivussa on vielä vaativa eduskuntatyö – on se aika räväkkä yhdistelmä ollut, Merinen kuvailee.

Guzenina pitää tärkeänä, että saa kontakteja eri puolille Suomea. Se auttaa hahmottamaan paremmin, millaisista asioista ihmiset ovat huolissaan. Kun kampanjan on aloittanut hyvissä ajoin, on kentän viestiä voinut viedä myös puoluejohdolle.

– Se on mielestäni myös mepille tärkeä tehtävä. Mepin ei pidä koskaan ajatella, että kun on päässyt Brysseliin, sinne ikään kuin jäädään viideksi vuodeksi. Ajattelen pikemminkin niin, että pitää olla koko ajan myös Suomessa läsnä ja viestiä EU-asioista omalle puoluejohdolle, eduskuntaryhmälle ja myös käydä julkista keskustelua mediassa, että mitä siellä tapahtuu. On hyvin tärkeää, että ihmiset ymmärtävät ja hahmottavat, miten merkittävä EU:n vaikutusvalta on Suomenkin hyvinvointiin.

Orivedellä ehdokkaita oli saapunut tapaamaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heidi Jakara. Hän toivoo, että varsinkin demarit suuntaisivat sankoin joukoin vaaliuurnille. Jakara toivoo, että Pirkanmaalle saataisiin linkki EU:n suuntaan Ville Merisestä. Hän pitää Guzeninan tapaan tärkeänä, että usein vieraaksi koetut EU-asiat tulisivat meppien – keitä sitten lopulta valitaankaan – mukana läheisemmiksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen



MILLAISISSA asioissa ihmiset tulevat juttusille eurovaaliehdokkaiden kanssa? Yläkoulussa ja lukiossa opettava Sanna tuli kertomaan Ville Meriselle, että ehdokas on oikealla asialla puhuessaan sosiaalisen median ja ruutuajan haitoista. Hän on nähnyt vaikutuksen opettajan arjessa.

– Heti, kun netti tuli tähän kämmeneen, niin siinä kohdassa haitat ovat lisääntyneet. Näen sen ihan itsessänikin, että keskittymiskyky ei ole sama kuin ennen, kun ärsykkeet ovat lisääntyneet, hän sanoo.

Eurooppalaiseksi suomalaiseksi itseään kuvaava Sanna pitää eurovaaleja meille tärkeimpinä vaaleina. Hänestä tuntuu hassulta, että presidentinvaaleissa äänestysintoa riittää, vaikka juuri ne ovat kenties merkityksettömimmät vaalit.

– Ymmärrän kyllä, että ne asiat ovat monille vähän etäisiä.

Ville Merinen kertoo, että hänen kanssaan juttusille tullaan usein juuri näissä asioissa. Se ei ole yllätys, koska Terapeuttivillenä sosiaalisessa mediassa tunnettu ehdokas on pitänyt voimakkaasti esillä esimerkiksi lasten ja nuorten kännykkä-, ruutu- ja someaikaa ja nettikiusaamista.

– Äskenkin Virroilla ehkä kahdeksankymppinen mies tuli sanomaan, että niin, sinähän puhut siitä Tiktokista. Se minun teemani on tavoittanut ihmiset tosi hyvin. Ihmiset ovat huolissaan siitä, kuinka hurjaksi some- ja nettimaailma on mennyt. Harvan mielestä sille ei pidä tehdä mitään, Merinen kertoo.

Europarlamentissa Merinen pyrkisi vaikuttamaan digijättejä suitsivaan lainsäädäntöön ja tuomaan siihen toisenlaista näkökulmaa.

– Vaikka Euroopan unionissa on tehty paljon lainsäädäntöä digijäteille, se on tehty datanäkökulmasta. Nyt iso keskustelu on lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Haluaisin, että se otettaisiin enemmän huomioon.



LAITAOIKEISTON nousu on asia, josta Maria Guzeninan kanssa on eniten tultu jutulle vaalitapahtumissa. Huoli kumpuaa Ukraina-tuesta käydystä keskustelusta, hän arvioi. Hän nostaa esiin Unkarin pääministerin Victor Orbanin Ukraina-tukien torppauksen ja Italian pääministerin Giorgia Melonin puheet siitä, ettei Ukrainaa saisi auttaa enempää.

– Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että jos joku on Kreml-mielinen, niin silloin ei tueta Ukrainaa. Meille suomalaisille on tärkeää – meillä ymmärretään, että pitkittyessään sota lisää levottomuutta myös meidän raja-alueellamme. Hybridisodankäynti, jota Venäjä harrastaa, alkaa varmasti lisääntyä. Nyt on täysin väärä hetki alkaa pelata Putinin pussiin.

Guzenina on huomannut, että aiemmista eurovaaleista poiketen ihmiset ovat nyt alkaneet kiinnostua myös EU:n puolueryhmistä. Hän tuumii, että aiemmin on ehkä ajateltu, että EU:hun mennään yksittäisinä meppeinä – ryhmistä ei kaikilla välttämättä ole ollut aiemmin mitään käsitystä.

– Ymmärretään, että siellä on isot ryhmät ja esimerkiksi meillä S&D on selkeä ryhmä ja EPP kokoomuksen ryhmä. Mutta nyt on ruvettu lehdistä lukemaan ja uutisista kuuntelemaan, että keitäs muita ryhmiin kuuluu. Kun puhutaan perussuomalaisten kotiryhmästä, Melonin kotiryhmästä, Orbanin kotiryhmästä, niin alkaa hahmottua, mitä sinä saat, kun annat näille äänesi. Että minkälaista ryhmää sinä vahvistat. Se on mielestäni hirveän tärkeä keskustelu.

Luotan, että se mikä tulee, on tarkoitettu tulevaksi.

ENTÄ millä mielin Maria Guzenina ja Ville Merinen valmistautuvat vaali-iltaan?

– Jännittää ihan hirveästi, sanovat molemmat.

– On uskomaton tilanne, kun on hyvä mahdollisuus päästä läpi. En ole normaalisti hirmu jännittäjä, mutta nyt muistan, miksi eduskuntavaalien viimeiset päivät olivat hirveää kitumista. Tässä on ihan sama tunne. Se on jännä hetki, se kello 20, Merinen kertoo.

Hänellä ei ole mitään kummempia suunnitelmia vaalipäivään. Äänestys on hoidettu jo ennakkoon. Hän suuntaa Helsinkiin vaalivalvojaisia varten hyvissä ajoin ja viettää aikaa perheen kanssa. Myös Guzenina on äänestänyt ennakkoon.

– Sunnuntaina nukun pitkään, mitään vaalityötä ei enää sunnuntaina tehdä. Illalla sitten vaalivalvojaisiin hyvällä mielellä. Luotan, että se mikä tulee, on tarkoitettu tulevaksi, hän toteaa.

Korjattu klo 19.00 lyöntivirhe Orbanin nimessä ja lisätty täsmennys Ukraina-tukien torppaus.