SDP:n puoluesihteeri toivoo vahvasti plusmerkkistä vaalitulosta – ”Kannatuksemme on kehittynyt oikeaan suuntaan koko kevään ajan”

Eurovaalikampanja on SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mielestä sujunut hyvin. Puolueen viesti kiinnostaa ihmisiä, pitkin Suomea vaaliteltoilla reissannut Näkkäläjärvi kertoo. Demokraatti tapasi puoluesihteerin kampanjoimassa Orivedellä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Puoluesihteerin kierros Pirkanmaalla alkoi Mänttä-Vilppulasta, jossa torilla oli useiden puolueiden kojuja. Väkeä oli mukavasti liikkeellä ja aurinko paistoi, Näkkäläjärvi kertoo. Seuraavana etappina oli Virrat ja Orivedeltä matka jatkuu Tampereelle. Kampanjoimassa ovat myös SDP:n eurovaaliehdokkaat Ville Merinen ja Maria Guzenina.

– Jokin verran on ihmisiä, jotka vielä etsivät ehdokasta ja pohtivat, lähteäkö ylipäätään äänestämään. Ihmiset miettivät, että mihin EU voi vaikuttaa ja miten yksittäinen meppi voi vaikuttaa, Näkkäläjärvi kertoo ja muistuttaa, että suomalaiset europarlamentaarikot ovat pärjänneet meppien vaikutusvaltaa mittaavissa arvioinneissa hyvin.

– Yksittäisillä mepeillä voi olla vaikutusta, jos on aktiivinen ja keskittyy tiettyihin asioihin, hän jatkaa.

SDP on kampanjassaan viestinyt erityisesti sitä, että puolue on ainoa todellinen vastavoima laitaoikeiston nousulle. Näkkäläjärven mukaan kampanjan onnistumisesta kielii se, että laitaoikeiston nousu on selvästi ollut yksi vaalien pääpuheenaiheista.

– Vaalikentilläkin on puhuttanut, että mitä se tarkoittaa, että Euroopassa laitaoikeisto nousee, saa jalansijaa ja pääsee vallankahvaan kokoomuksen ja sen aateveljien tuella. Siitä on tullut yksi vaalien isoista puheenaiheista. Ihmiset ovat huolestuneita siitä. Laitaokeiston nousu uhkaa Euroopan yhtenäisyyttä ja siten turvallisuutta, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja kestävää kehitystä, Näkkäläjärvi sanoo.

Puoluesihteeri on kiertänyt kampanjoimassa muun muassa Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, pääkaupunkiseudulla ja tänään vuorossa on Pirkanmaa. Kaikkialla hän on pannut merkille, että SDP kiinnostaa ihmisiä paljon. Päällimmäinen syy tulla juttusille ei välttämättä liity suoraan EU-vaaleihin. Lisää aiheesta Mistä ihmiset tulevat kysymään vaalikentillä? – näin SDP:n eurovaaliehdokkaat kertovat

– Huoli hallituksen politiikasta ja sen vaikutuksista on todella kova. Toimeentuloon liittyvät sosiaaliturvaleikkaukset, työmarkkinakriisi, sosiaali- ja terveydenhuollon tila. Nämä ovat isoja puheenaiheita, joissa ihmiset katsovat SDP:tä kohti, että mitä me näille asioille tekisimme ja voisimmeko olla niihin vaikuttamassa.

Vaikka kotimaan asiat ja laitaoikeiston nousu ovatkin ihmisten huulilla, nousevat muutkin EU-asiat toreilla puheeksi. Varsinkin Euroopan unionin merkitys turvallisuuteen on ollut keskusteluissa.

– Se on selvästi mielen päällä, kuinka Venäjä toimii ja miten Suomi ja Euroopan unioni pystyvät siihen vastaamaan. Aika monen kanssa olen käynyt sen keskustelun, että kyllä meillä olisi ollut aika orpo olo helmikuussa 2022, jos emme olisi olleet EU:n jäseniä. Euroopan unionin merkitys turvallisuuden tuojana on ihan eri tavalla ymmärretty kuin aikaisemmin, Näkkäläjärvi arvioi.

Suomi yksin ei pysty asettamaan vaatimuksia somejäteille.

JUTUNJUURTA on riittänyt myös siitä, millaista sääntelyä EU:sta tulee. Paljon on keskusteltu sosiaalisen median jättiyhtiöiden sääntelystä. Se on myös yksi SDP:n vaaliteemoista. Näkkäläjärven mukaan ihmisiä huolettaa, millaiseen maailmaan lapset ja nuoret kasvavat. On murhetta oppimistuloksista ja muusta nuorten oirehtimisesta. Huoleen liittyy kiinteästi digitaalinen ympäristö.

– Suomi yksin ei pysty asettamaan vaatimuksia somejäteille, kuten Tiktokille ja Metalle, mutta EU suurena talousalueena kyllä pystyy vaatimuksia esittämään.

Myös metsät ovat nousseet jossain määrin aiheeksi erityisesti itäisessä ja pohjoisessa Suomessa kiertäessä.

– Ihmiset ovat kysyneet, onko se oikein, että EU puuttuu meidän metsiimme. Puolueena olemme sitä mieltä, että metsien kuuluu olla kansallisessa sääntelyssä. Suomi huolehtii omista metsistään.

Niin sanotut klassikkoaiheet, kuten käyrät kurkut, ovat olleet Mikkel Näkkäläjärven mukaan varsin vähäisesti tapetilla. Nyt aika olisi ollut otollinen vaikkapa pullonkorkeista purnaamiselle, kun uudistus on tullut keväällä osaksi ihmisten arkea.

– Odotin isompaa pullonkorkkikeskustelua, myönnän! Muistan, kun viisi vuotta sitten olin itse eurovaaliehdokkaana, niin silloin puhuttiin paljon pölynimurien energiatehokkuusvaatimuksista, hän kertoo.

– Voi olla, että ihmiset ovat hyväksyneet sen nyt, ettei se niin iso ongelma olekaan, että meillä korkit pysyvät kiinni pulloissa. Sillä saadaan kuitenkin ratkaistua aika isoa ongelmaa, että meret maailmassa ja Euroopassa saastuvat muovijätteen vuoksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

VAALI-ILTAAN SDP lähtee gallupien perusteella suotuisasta asemasta. Sekä Helsingin Sanomien että Ylen viimeisimmissä eurovaalikannatusmittauksissa SDP on ollut kokoomuksen kintereillä toiseksi suurimpana. SDP:lle povataan kolmatta paikkaa europarlamenttiin. Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ei pidä sitä kiveen kirjoitettuna.

– Todella paljon riippuu siitä, lähtevätkö ihmiset äänestämään – löytävätkö ihmiset merkityksen lähteä sunnuntaina liikkeelle.

– Mutta kyllä meillä mahdollisuudet on lisäpaikkoja saada vähintään se yksi näissä vaaleissa ja todella toivotaan, että saataisiin vahvasti plusmerkkinen tulos. Sillä lailla olen toiveikas, että kannatuksemme on kehittynyt oikeaan suuntaan koko kevään ajan. Toivottavasti se näkyy myös eurovaalituloksessa.

Näkkäläjärven mukaan paljon riippuu niiden ihmisten aktiivisuudesta, jotka haluavat muutosta Euroopan politiikkaan ja joille laitaoikeiston nousun estäminen ja toisaalta oikeusvaltion, demokratian, kestävän kehityksen ja työntekijöiden oikeuksien kaltaiset asiat ovat tärkeitä. Mitä odotuksia puoluesihteerillä on äänestysaktiivisuudesta?

– Toivottavasti se nousisi vaikka 50 prosentin kieppeille, mutta valitettavasti en ole kovin optimistinen. Jos se nyt nousisi vähän viime kerrasta, niin sekin olisi jo hyvä asia. En uskalla veikata, mutta pientä nousua voisin uskoa, että on tulossa.