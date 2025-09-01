Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.9.2025 07:47 ・ Päivitetty: 1.9.2025 07:47

Vaalirahailmoituksia yhä rästissä – kohta lentää uhkasakkoja

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Kevään vaaleissa valituilla olisi ollut kesäkuun puoliväliin asti aikaa ilmoittaa kampanjarahoituksestaan.

Yli 200 alue- ja kuntavaltuutettua ja varavaltuutettua ei ole vieläkään ilmoittanut vaalirahoitustaan. Asiasta kertoo STT:lle Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) johtava tilintarkastaja Pontus Londen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lain mukaan vaalirahoitusilmoitukset olisi pitänyt tehdä VTV:lle kesäkuun 16. päivään mennessä. Viimeisimmässä kehotuksessaan VTV pyysi valtuutettuja tekemään ilmoituksen elokuun loppuun mennessä.

VTV on aiemmin kertonut käynnistävänsä syyskuun alussa uhkasakkoprosessin niille, jotka eivät elokuun loppuun mennessä ole tehneet ilmoitusta.

Prosessi alkaa Londenin mukaan keskiviikkona kuulemisilla.

