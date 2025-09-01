Politiikka
1.9.2025 07:47 ・ Päivitetty: 1.9.2025 07:47
Vaalirahailmoituksia yhä rästissä – kohta lentää uhkasakkoja
Yli 200 alue- ja kuntavaltuutettua ja varavaltuutettua ei ole vieläkään ilmoittanut vaalirahoitustaan. Asiasta kertoo STT:lle Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) johtava tilintarkastaja Pontus Londen.
Lain mukaan vaalirahoitusilmoitukset olisi pitänyt tehdä VTV:lle kesäkuun 16. päivään mennessä. Viimeisimmässä kehotuksessaan VTV pyysi valtuutettuja tekemään ilmoituksen elokuun loppuun mennessä.
VTV on aiemmin kertonut käynnistävänsä syyskuun alussa uhkasakkoprosessin niille, jotka eivät elokuun loppuun mennessä ole tehneet ilmoitusta.
Prosessi alkaa Londenin mukaan keskiviikkona kuulemisilla.
