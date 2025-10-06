Vaalivoitto velvoittaa – SDP:n on saatava aikaan muutos

SDP otti keväällä historiallisen kunta- ja aluevaalivoiton. Se ei ollut sattumaa eikä itsestäänselvyys. Ihmiset osoittivat kaipaavansa muutosta Orpon hallituksen suuntaan. Voitto oli yhteinen ja kiitos kuuluu jokaiselle ehdolla olleelle, vaalityötä tehneelle ja äänestäneelle. Matias Mäkynen SDP:n varapuheenjohtaja, Vaasa

Valta tuo mukanaan vastuuta. Ihmiset eivät äänestäneet SDP:tä siksi, että jatkaisimme asioita kuten ennenkin, vaan siksi, että he odottavat muutosta. Nyt on aika olla saadun luottamuksen arvoisia.

KAHDEN viikon hoitotakuu ei ollut vain vaalipuhetta, vaan konkreettinen lupaus jokaiselle kansalaiselle: hoitoon pitää päästä ajoissa ja ilman viivyttelyä.

Tämän tavoitteen eteen meidän on tehtävä päätöksiä rohkeasti jokaisella hyvinvointialueella. Resurssit hoitoonpääsyyn eivät ole kuluerä, vaan investointi ihmisiin.

Toinen merkittävä tavoite, jonka puolesta kampanjoimme, oli riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa.

Olemme viimeisen vuoden aikana kiertäneet kansanedustajakollega Kim Bergin kanssa kymmeniä toisen asteen oppilaitoksia ympäri Vaasan vaalipiiriä ja olemme kohdanneet tuhansia nuoria. Nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, olemme kuulleet heidän huoliaan ja toiveitaan.

Suuresta osasta nuorten elämää koskevista asioista päätetään paikallisesti. Haluan kannustaa meistä jokaista aktiivisesti puolustamaan koulutusta lautakunnissa ja valtuustosaleissa. Oppimistason nostossa ja lasten ja nuorten oppimistulosten saamisessa nousuun lepää paljon. Luokkien ryhmäkokoja pienentämällä opettajilla jää enemmän aikaa oppilaille ja heidänkin työssäjaksamisensa paranee.

MEIDÄN tehtävämme kunnissa ja hyvinvointialueella on pitää ääntä heidänkin puolesta, joita ei muuten ehkä kuulla. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu oleellisesti SDP:lle.

Yksi tähänkin liittyvä konkreettinen ja ajankohtainen esimerkki on uimataidon vahvistaminen, mikä on samalla kansalaistaito. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus oppia uimaan. Varmistetaan yhdessä, että kunnissa satsataan liikuntapaikkoihin, uimahalleihin ja muihin harrastusmahdollisuuksiin – ei vain niille, joilla on varaa, vaan kaikille. Mieluisa, maksuton harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeä tavoite.

Tänä syksynä kuntien ja alueiden päättäessä vaalikauden strategioista ja ensimmäisistä budjeteista on erittäin tärkeää, että nämä vaaleissa esiin nostamamme asiat toteutuvat.

Ihmiset ovat antaneet luottamuksensa meille. Siksi on käytettävä rohkeasti asemaamme ja puhua näiden asioiden ja sosialidemokraattisten arvojen puolesta niin kokouksissa, sosiaalisessa mediassa kuin toreillakin.

Seuraavan neljän vuoden aikana meidän on saatava aikaan muutos, joka näkyy ihmisten arjessa erityisesti hoitoonpääsyn ja luokkakokojen osalta. Tekojen kautta rakennetaan luottamusta myös tuleviin vaaleihin. Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustilanteen ollessa tiukka on tehtävä valintoja, joissa priorisoidaan näitä parannuksia.

Kirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Vaasasta.