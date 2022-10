Vaatimukset Trussin eroamisesta käyvät kuumina – ”Yksi suurimmista nöyryytyksistä, mitä tämä maa on kokenut”

Britanniassa uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt romutti maanantaina lähes kaikki pääministeri Liz Trussin aiemmin lupaamat veronalennukset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Huntin taloussuunnitelman tavoitteena on rauhoitella markkinoita.

Huntin hylkäämien lupausten listalla on muun muassa tuloveron perustason lasku 20 prosentista 19:ään, kertoi yleisradioyhtiö BBC.

Hunt puuttui myös kotitalouksien energiatukeen. Kun aiemmin tuen sanottiin kestävän kaksi vuotta, nyt tukea luvataan vain ensi huhtikuuhun asti, jolloin sitä on luvattu tarkastella uudelleen.

Muutama tunti sen jälkeen, kun Hunt kertoi veronalennusten perumisesta, punnan arvo nousi yli kaksi prosenttia dollariin nähden ja reilun prosentin suhteessa euroon.

Trussin ja perjantaina potkut saaneen Huntin edeltäjän Kwasi Kwartengin syyskuussa ilmoittamat veronalennukset aiheuttivat punnan arvon vajoamisen ennätyksellisen alas verrattuna dollariin.

Hunt nimitettiin valtiovarainministeriksi perjantaina sen jälkeen, kun Kwarteng oli erotettu pestistä vain reilun kuukauden jälkeen.

BRITANNIAN parlamentin alahuoneessa maanantaina käydyssä keskustelussa kritisoitiin kovasanaisesti pääministeri Trussia ja hänen johtajuuttaan.

- Se, mitä olemme nähneet viime kuukausina, on yksi suurimmista nöyryytyksistä, mitä tämä maa on koskaan kokenut. Se on suoraan seurausta nykyisen pääministerin agendasta, jonka hän esitti pienelle osalle ihmisiä, jotka äänestivät hänet pääministeriksi, latasi työväenpuolueen Angela Eagle BBC:n mukaan.

Liberaalidemokraattisen puolueen Sir Ed Davey taas roimi puheenvuorossaan konservatiivipuoluetta.

- Edellinen pääministeri murskasi yleisön luottamuksen hallitukseen. Nykyinen pääministeri on tuhonnut Britannian talouden. Sillä välin konservatiivien kansanedustajat ovat vain istuneet ja antaneet sen tapahtua.

Vaatimukset Trussin eroamisesta käyvät Britanniassa kuumana.

Ainakin neljä konservatiivipuolueen kansanedustajaa on julkisesti kehottanut Trussia eroamaan, ja lukuisat muut ovat kertoneet toimittajille, että Trussin toimikausi on käytännössä päättynyt. Truss ei kuitenkaan ole osoittanut merkkejä halukkuudesta erota.

Truss voisi menettää valtansa myös epäluottamusäänestyksen tai aikaistettujen parlamenttivaalien myötä, mutta näitä vaihtoehtoja ei nähdä tässä vaiheessa kovin realistisina.