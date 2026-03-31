Väestön tiedottamista ”syytä ripeästi kehittää” – eduskunta sai tietoja ukrainalaisdrooneista

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) mukaan viranomaisyhteistyö on toiminut Suomeen harhautuneiden ukrainalaisten droonien tapauksessa hyvin.

– Olemme olleet hyvin varautuneita ja valmistautuneita tilanteeseen, Autto vakuutti eduskunnan valtiosalissa tiistaina.

Eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta saivat muun muassa Puolustusvoimilta ja poliisilta selvityksen viikonlopun tapahtumien kulusta. Autton mukaan suomalaisilla ei ole selvityksen perusteella syytä huoleen.

– Mutta on selvää, että sodan sodan vaikutukset voivat läikkyä jatkossakin Suomen rajojen yli. Tältä osin viranomaisten tiedotusvastuu on ensisijainen. Tänäänkin voi olla uutisoitavaa.

PUOLUSTUSVOIMAT kertoi Suomeen harhautuneista drooneista muille viranomaisille vasta, kun lennokit olivat jo maassa, vaikka ainakin toinen niistä oli räjähdelastissa. Vaaratiedotetta kansalaisille ei missään vaiheessa lähetetty.

Alunperin Venäjälle muun muassa Suomenlahden pohjukan satamiin tarkoitettujen droonien uskotaan harhautuneen Suomeen Venäjän elektronisen häirinnän vuoksi. Yksi drooneista putosi Kouvolan pohjoispuolelle Kymenlaaksoon, toinen Luumäelle Etelä-Karjalaan.

– Väestön varoittamiseen ja väestön tiedottamiseen liittyvää toimintaa on syytä ripeästi kehittää niin, että suomalaisilla on kaiken aikaa oikea tilannekuva siitä mitä maassa ja maamme lähialueille tapahtuu, mikäli se olisi omiaan luomaan minkäänlaista uhkaavaa tilannetta suomalaisia kohtaan.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savolan (kesk.) mukaan ilmavoimat havaitsivat sunnuntaina Suomen aluevesirajaa lähestyviä kohteita.

– Yksi kohteista tunnistettiin ukrainalaiseksi drooniksi. Ratkaisut tehtiin harkiten, oheisvahinkoja välttäen. Tämä osoittaa sen, että toimintamme on sekä tehokasta että vastuullista ja se toimii lain puitteissa, Savola sanoi.

AUTTO ja Savola vakuuttivat, että Suomen alueellinen koskemattomuus turvataan kaikissa tilanteissa vaikka toista harhautuneista drooneista ei ilmeisesti lainkaan havaittu.

– Sataprosenttisen aukotonta järjestelmää ei missään ole olemassa, Savola tähdensi.

– Mikään maa ei pysty aukotonta suojaa tarjoamaan, Autto sanoi.

Droonit kykenevät ajoittain läpäisemään ilmatorjunnan myös Israelissa, Ukrainassa ja Venäjällä, jotka ovat lennokkien torjunnassa Yhdysvaltain ohella maailman johtavia valtioita.