Työmarkkinat

9.2.2026 08:52 ・ Päivitetty: 9.2.2026 08:52

Vähittäiskauppa: myynti piristyy mutta työpaikat vähenevät

Vähittäiskaupan myynti ja liikevaihto ovat olleet loppusyksystä lähtien kasvussa, kertoo Kaupan liitto. Kassojen ja palveluiden automatisaatio kuitenkin vie töitä alan ihmisiltä.

Liiton tiedotteen mukaan viime vuoden lopussa joulukauppa yllätti iloisesti ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, vaikka koko vuoden myynnin määrä oli edelleen miinuksella. Myynti pieneni 0,6 prosenttia. Koko vuoden euromääräinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia.

Säät vaikuttivat myyntiin. Kylmät säät söivät muun muassa päivittäistavarakaupan touko-kesäkuun myyntiä, kun taas loppuvuoden lämpimät säät kutistivat myyntiä joillakin aloilla ja tuoteryhmissä.

Tänä vuonna Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan myynnin kasvavan noin prosentin ja ensi vuonna noin puolitoista prosenttia.

KYSYNNÄN elpymistä rajoittaa liiton mielestä yleinen suomalaisten varovaisuus.

Kuluttajat pyrkivät varautumaan julkisen sektorin sopeutustoimiin eli tuleviin leikkauksiin ja veronkorotuksiin. Lisäksi suomalaisten asunnot ovat menettäneet arvoaan ja työttömyys on EU:n huipputasoa, liitto sanoo.

- Kotimaisen kysynnän merkitystä talouskasvulle ja työllisyydelle ei ole ymmärretty, ja esimerkiksi yleistä arvonlisäverokantaa on nostettu reippaasti, sanoo toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Kulutuksen vauhdittamiseksi liitto ehdottaa kotitalousvähennyksen korotusta ja varainsiirtoveron väliaikaista poistoa.

MYYNNIN KASVUSTA huolimatta vähittäiskaupan alan työllisyys vähenee edelleen muun muassa kauppojen automatisaation, älypalveluiden ja digitalisaation yleistyessä.

Kaupan liitto arvioi jopa 12 000-13 000 työpaikan katoavan alalta vuoteen 2027 mennessä verrattuna vuoteen 2024.

Viime vuonna vähittäiskaupan työpaikkoja katosi 8 000, liitto kertoo.

- Kotimaisen kysynnän ja vähittäiskaupan kasvu on liian hidasta kääntääkseen laskevan työllisyystrendin, sanoo liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tiedotteessa.

Liiton mukaan alalta vähentävät työpaikkoja myös kansainvälinen ja kotimainen kilpailu sekä kustannus- ja hintakilpailu.

