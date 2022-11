Vain yksi jäi pois eduskunnan ennallistamissovusta – valiokunnan puheenjohtajalta pullavertaus

Eduskunnan suuri valiokunta löysi torstaina sovun EU-komission suurta kohua herättäneestä ennallistamisasetuksesta. Simo Alastalo Demokraatti

Valiokunta linjasi Suomen kannan komission esitykseen äänin 20-5. Mukana sovussa olivat hallituspuolueiden lisäksi opposition kokoomus ja kristillisdemokraatit. Asetusta koskevista EU-neuvotteluista pesi kätensä ainoastaan perussuomalaiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi kertoi olevansa tyytyväinen.

– Olen iloinen siitä, että nyt hyväksyttiin suurella enemmistöllä päätös, joka tarkoittaa sitä, että Suomi neuvottelee tästä asiasta eikä kieltäydy neuvottelemasta, Hassi totesi.

Mikä valiokunnan hyväksymässä kannassa muuttui aikaisempaan valtioneuvoston kantaan nähden?

– Se kuinka moneen kertaan tiettyjä huolia mainitaan. Perushuolet ovat samat kuin valtioneuvoston kannassa eli kokonaishinta, kustannukset suhteessa muihin jäsenmaihin ja kansallinen liikkumavara. Mietin viime vaiheessa, että tämä on vähän kuin joulutortun päälle olisi laitettu runebergintorttu ja sitten vielä laskiaispulla, jossa on sekä mantelimassaa että hilloa.

SUUREN valiokunnan keskustalainen jäsen Jouni Ovaska näkee kannan muutokset merkittävämpinä.

– Suuri valiokunta toi esiin huolensa ennen muuta kustannuksista, budjettisuvereniteetista ja siitä, että Suomea pitää kohdella tasavertaisesti muiden jäsenmaiden kanssa. Komission esitys oli Suomen kannalta kohtuuton. Huolena oli myös maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Mitä tämä tarkoittaa metsänomistajien kannalta. Ne suuri valiokunta toi voimakkaasti esiin.

– Nyt se vasta se iso työ alkaa, kun aletaan neuvotella, Ovaska sanoi.

Hassin mukaan Suomi pyrkii ratkaisuun, jossa on riittävä kansallinen liikkumavara. Tavoitteena on myös tehtävien toimien edullisuus.

– Valiokunnan kannassa ollaan sinänsä sitä mieltä, että biodiversiteetti pitää hoitaa. Ja siihen tarvitaan myös EU-sääntelyä.

OLIKO missään vaiheessa lähelläkään, että perussuomalaiset olisivat olleet lähdössä mukaan?

– Ei. Ei ollut kyllä lähelläkään.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ei ollut vielä torstaina iltapäivällä ehtinyt tutustua suuren valiokunnan lausuntoon tarkemmin. Hän piti kuitenkin tärkeänä, että Suomella on nyt yhteinen linja.

– On tärkeää, että puhumme yhdellä äänellä, kun lähdemme vaikuttamaan näissä neuvotteluissa. Perussuomalaiset ovat tässäkin valinneet puolensa. He toimivat omana liikkeenään. Me muut olemme löytäneet yhteisen näkemyksen ja metsäpolitiikka on kansallista. Tämän me lähetämme selkeästi viestinä neuvotteluissa Euroopan unionin suuntaan.

Tuppuraisen mukaan metsäteollisuus on Suomelle tärkeätä, mutta samalla on tärkeätä löytää tasapaino luonnon monimuotoisuuden suojelun kanssa. Samassa yhteydessä ministeri lähetti kriisiytyneelle hallituspuolue keskustalle terveiset.

– Senkin vuoksi on erikoista, että keskusta otti nimenomaan tämän luonnonsuojelulain keppihevosekseen, jolla se haluaa tätä hallitusyhteistyötä koetella. Nyt on keskustalla valinnan paikka. Haluaako se jatkaa, vai millä tiellä se haluaa mennä eteenpäin, Tuppurainen sanoi.