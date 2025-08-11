Politiikka
11.8.2025 07:13 ・ Päivitetty: 11.8.2025 07:13
Väitöstutkimus: Kuntapoliitikkojen agendat kiukuttavat virkamiehiä
Kuntien viranhaltijoiden ja kuntapoliitikkojen välillä on paljon tunnepohjaisia jännitteitä, kertoo uusi väitöstutkimus. Virkakunta epäilee, että luottamushenkilöt eivät aina usko heidän ammattitaitoonsa vaan voivat ajaa tyhmiäkin päätöksiä poliittisin syin.
Turun yliopistossa ensi viikolla väittelevä Jenni Sipilä käytti väitöskirjansa pohjana kuntapäättäjien väleistä ja yhteistyökokemuksista tehtyä kyselyä, johon vastasi 350 kuntavaikuttajaa. Lisäksi hän haastatteli erikseen 15 johtavaa kuntavirkamiestä eri puolilta Suomea.
Valtio-opin alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan jännitteet liittyvät usein luottamushenkilöiden, kuntapoliitikkojen ja viranhaltijoiden roolien epäselvyyksiin sekä tunteeseen keskinäisen arvostuksen puuttumisesta.
Myös ristiriidat kunnan kehittämisen tarpeista ja eri toimenpiteiden välttämättömyydestä vaikuttavat toimijoiden suhteisiin.
– Viranhaltijat kokevat usein, että heidän asiantuntemustaan ei arvosteta riittävästi ja että poliittinen päätöksenteko ei aina perustu strategisiin tavoitteisiin tai tietoon, vaan tunteisiin ja poliitikon omaan agendaan, Jenni Sipilä sanoo yliopiston tiedotteessa.
JOHTOPÄÄTÖSTEN perusteella niissä kunnissa, joissa valtuutettujen ja virkamiesten välillä on luottamusta sekä avointa vuoropuhelua, kuntajohtaminenkin voi olla tuloksellisempaa.
Siksi tutkimus suosittaakin luottamushenkilöiden koulutuksen ja työyhteisöjen tunneilmaston parantamista.
Kuntapäättäjille pitää myös taata työrauha ilman henkilöönkäyvää ilkeilyä, puolin ja toisin. Virkamiesjohdon pitää lisäksi laatia kuntaansa kunnollinen, johtamista ohjaava strategia, jota sitten toteutetaan avoimesti.
Itse Maskun kunnan konsernihallinnon johtajana työskentelevä Sipilä sanoo toivovansa, että tutkimus auttaisi kuntia kehittämään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistoimintaa.
– Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin kuntatalous on tiukassa tilanteessa ja kuntien hallinnollisista resursseista on pystyttävä ammentamaan niiden kaikki potentiaali, Sipilä sanoo tiedotteessa.
