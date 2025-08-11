Väitöstutkimus: Kuntapoliitikkojen agendat kiukuttavat virkamiehiä

Kuntien viranhaltijoiden ja kuntapoliitikkojen välillä on paljon tunnepohjaisia jännitteitä, kertoo uusi väitöstutkimus. Virkakunta epäilee, että luottamushenkilöt eivät aina usko heidän ammattitaitoonsa vaan voivat ajaa tyhmiäkin päätöksiä poliittisin syin.

Turun yliopistossa ensi viikolla väittelevä Jenni Sipilä käytti väitöskirjansa pohjana kuntapäättäjien väleistä ja yhteistyökokemuksista tehtyä kyselyä, johon vastasi 350 kuntavaikuttajaa. Lisäksi hän haastatteli erikseen 15 johtavaa kuntavirkamiestä eri puolilta Suomea.

Valtio-opin alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan jännitteet liittyvät usein luottamushenkilöiden, kuntapoliitikkojen ja viranhaltijoiden roolien epäselvyyksiin sekä tunteeseen keskinäisen arvostuksen puuttumisesta.

Myös ristiriidat kunnan kehittämisen tarpeista ja eri toimenpiteiden välttämättömyydestä vaikuttavat toimijoiden suhteisiin.

– Viranhaltijat kokevat usein, että heidän asiantuntemustaan ei arvosteta riittävästi ja että poliittinen päätöksenteko ei aina perustu strategisiin tavoitteisiin tai tietoon, vaan tunteisiin ja poliitikon omaan agendaan, Jenni Sipilä sanoo yliopiston tiedotteessa.