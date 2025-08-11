Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.8.2025 07:13 ・ Päivitetty: 11.8.2025 07:13

Väitöstutkimus: Kuntapoliitikkojen agendat kiukuttavat virkamiehiä

iStock

Kuntien viranhaltijoiden ja kuntapoliitikkojen välillä on paljon tunnepohjaisia jännitteitä, kertoo uusi väitöstutkimus. Virkakunta epäilee, että luottamushenkilöt eivät aina usko heidän ammattitaitoonsa vaan voivat ajaa tyhmiäkin päätöksiä poliittisin syin.

Demokraatti

Demokraatti

Turun yliopistossa ensi viikolla väittelevä Jenni Sipilä käytti väitöskirjansa pohjana kuntapäättäjien väleistä ja yhteistyökokemuksista tehtyä kyselyä, johon vastasi 350 kuntavaikuttajaa. Lisäksi hän haastatteli erikseen 15 johtavaa kuntavirkamiestä eri puolilta Suomea.

Valtio-opin alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan jännitteet liittyvät usein luottamushenkilöiden, kuntapoliitikkojen ja viranhaltijoiden roolien epäselvyyksiin sekä tunteeseen keskinäisen arvostuksen puuttumisesta.

Myös ristiriidat kunnan kehittämisen tarpeista ja eri toimenpiteiden välttämättömyydestä vaikuttavat toimijoiden suhteisiin.

– Viranhaltijat kokevat usein, että heidän asiantuntemustaan ei arvosteta riittävästi ja että poliittinen päätöksenteko ei aina perustu strategisiin tavoitteisiin tai tietoon, vaan tunteisiin ja poliitikon omaan agendaan, Jenni Sipilä sanoo yliopiston tiedotteessa.

JOHTOPÄÄTÖSTEN perusteella niissä kunnissa, joissa valtuutettujen ja virkamiesten välillä on luottamusta sekä avointa vuoropuhelua, kuntajohtaminenkin voi olla tuloksellisempaa.

Siksi tutkimus suosittaakin luottamushenkilöiden koulutuksen ja työyhteisöjen tunneilmaston parantamista.

Kuntapäättäjille pitää myös taata työrauha ilman henkilöönkäyvää ilkeilyä, puolin ja toisin. Virkamiesjohdon pitää lisäksi laatia kuntaansa kunnollinen, johtamista ohjaava strategia, jota sitten toteutetaan avoimesti.

Itse Maskun kunnan konsernihallinnon johtajana työskentelevä Sipilä sanoo toivovansa, että tutkimus auttaisi kuntia kehittämään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistoimintaa.

– Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin kuntatalous on tiukassa tilanteessa ja kuntien hallinnollisista resursseista on pystyttävä ammentamaan niiden kaikki potentiaali, Sipilä sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
11.8.2025
Talouskuri tappaa kasvun – Suomen fiskaalikonservatismi kestää nälänhädät, lamat ja hallitukset
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
8.8.2025
Janne Riiheläinen: Palestiinan, presidentin ja politiikan kolmiodraama
Lue lisää

Maria Guzenina

Kolumnit
10.8.2025
Ministeri Purran mestarisuunnitelma: Suomi Trumpistaniaksi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.8.2025
Tampereen Teatterikesä päättyi outolinnun vapauttavaan lentoon
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU