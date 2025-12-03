Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.12.2025 09:34 ・ Päivitetty: 3.12.2025 09:35

Vakava varoitus eduskunnasta: ”Suomen taloudellinen itsenäisyys horjuu”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) katsoo Suomen taloudellisen itsenäisyyden olevan uhattuna.

Demokraatti

Demokraatti

– Itsenäinen Suomi täyttää pian 108 vuotta. Elämme aikaa, jossa korostuvat luonnollisesti sotilaallinen turvallisuus ja rajojemme koskemattomuus. Maamme itsenäisyyteen kuuluu kuitenkin myös taloudellinen itsenäisyys. Tämä on nyt uhattuna, Lohi toteaa tiedotteessaan.

Jos Suomen julkisen talouden suuntaan ei saada käännettyä, on Lohen mukaan riskinä, että talouteen liittyviä päätöksiä tehdään tai vähintäänkin ohjataan Suomen ulkopuolelta.

– Tässä mielessä päättyvästä vuodesta on tulossa talouden ”annus horribilis”, kauhea vuosi.

EUROSTAT julkaisi tiistaina EU-maiden lokakuun työttömyystilastot, joissa Suomi oli Espanjan jälkeen toiseksi viimeisenä. Myös konkurssien määrässä rikottiin 2000-luvun ennätys.

– Viime viikolla kerrottiin, että Suomen talous on supistunut jo kaksi vuosineljännestä peräkkäin. Kasvunäkymät ensi vuodelle ovat olemattomat.

Lohi huomauttaa, että eri alojen yritykset ovat pitkin vuotta ilmoittaneet mittavista yt-neuvotteluista.

– Menetämme tuhansia ja tuhansia työpaikkoja. Työttömyyden pelko on iso syy siihen, että kotimainen kysyntä ei elvy. Kotitalouksilla ei ole luottamusta talouteen.

VALTION ensi vuoden budjetissa menot ylittävät tulot 11,6 miljardilla eurolla. Suomi velkaantuu tällä vaalikaudella enemmän kuin koskaan aiemmin ja Euroopan maista nopeimmin.

– Koska velkaantuminen ei ole hallinnassa, maamme joutuu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Kesällä Suomen luottoluokitusta laskettiin.

Lohi katsoo hallituksen vaikeuttavan parlamentaarisen taloustyöryhmän työtä murentamalla valtion tulopohjaa yli miljardiin kohoavilla ”tehottomilla” veronalennuksilla.

– Samalla on luotu erittäin epävakaa toimintaympäristö yrityksille poukkoilevalla vero- ja tukipäätöksillä. Tällainen politiikka murentaa tulevaisuudenuskoa ja ihmisten kriisitietoisuutta.

– Talouden kasvun aikaansaaminen on tärkein ratkaisu myös velkaantumiseen. Siksi hallituksen sekä parlamentaarisen taloustyöryhmän tulisi keskittyä ennen muuta tähän. Tavoitteena pitää olla vähintään kaksinkertaistaa talouden kasvu ennustetusta.

