Orpo kommentoi työttömyysalhoa: ”Me emme anna periksi”

Pääministeri Petteri Orpo (kok) näkee Suomen heikon talous- ja työllisyyskehityksen taustalla Ukrainan sodasta johtuvat ulkoisten olosuhteet. Suomi oli Eurostatin keskiviikkona julkaistussa tilastossa työttömyystilanteeltaan Espanjan jälkeen toiseksi heikoin.

– Kun aloitimme hallitustyön, työttömyys oli lähtenyt kasvuun tai työllisyys heikentymään. Olemme koko hallitustaipaleen ajan tehneet isänmaan puolesta todella paljon töitä, jotta saamme työpaikkoja, talouskasvua, velkaantumista taittumaan, Orpo kommentoi Eurostat-uutista keskiviikkona eduskunnassa.

Eurooppalaisista tilastoista voi Orpon mukaan lukea myös Suomen talouden kärsineen Venäjän hyökkäyssodasta EU-maista eniten.

– Ulkoiset olosuhteet ovat valitettavasti vaikuttaneet meidän vientimarkkinoihin mutta myöskin tunnelmaan Suomessa. Nämä tekevät tästä työstä erittäin haastavaa, mutta me emme anna periksi.

PÄÄMINISTERI pitää edelleen kiinni julkista huomiota saaneesta optimismistaan, jolle ei toistaiseksi ole löytynyt tukea tilastoista.

– Meillä on paljon edelleenkin, toistan tämän, meillä on paljon positiivisiakin merkkejä meidän taloudessa ja meidän täytyy rakentaa uskoa tulevaan, saada talous kasvuun, kotimainen kysyntä, kulutus, kasvuun ja sitä kautta suomalaisille työpaikkoja. Ei tässä ole muuta tietä.

– Minusta tuntuu, että olemme tehneet sen mikä on meidän käsissämme. Lisää aiheesta ”Karmea perintö” – Eurostatin tilasto kirvoitti terveiset oppositiosta

Orpon mukaan suurin osa hänen hallituksensa tekemistä rakenteellisista uudistuksista on ollut sellaisia, jotka on jo toteutettu muissa maissa ja joita Suomelle on suositeltu pitkään.

– Samaan aikaan olemme tehneet merkittäviä uudistuksia kasvun, työllisyyden ja investointien aikaansaamiseksi. Ulkoiset tekijät on kaikkien suurin vaikuttaja siihen missä asemassa Suomen talous tällä hetkellä on, mutta työ isänmaan puolesta jatkuu.

TYÖMINISTERI Matias Marttisen (kok.) mukaan keskipitkän aikavälin näkökulmasta Eurostatin luvuissa ei ole mitään uutta.

– On totta, että viimeiset kaksi vuotta ovat olleet Suomelle hyvin vaikeita sekä meidän julkisen talouden että taas työttömyyden näkökulmasta, Marttinen sanoi keskiviikkona.

Hän huomautti, että työttömyyden lisäksi myös työllisten määrä on ollut viimeiset kaksi kuukautta nousussa.

– Viimeisessä mittauksessa nähdään, että vuoden takaiseen nähden olemme plussalla noin 25 000 työllistä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meidän työmarkkinassa näkyy positiivista virettä. Olen luottavainen, että hyvä vire jatkuu.

HALLITUS tekee Marttisen mukaan kaiken voitavansa tilanteen kohentamiseksi. Myös Marttinen katsoi synkän taloustilanteen johtuvan ennen muuta Ukrainan sodan vaikutuksista ja toisaalta siitä, että talouden rakenteiden uudistamista lykättiin hänen mukaansa Suomessa liian pitkään.

Marttisen mukaan hallitus pitää edelleen kiinni kaikista itselleen asettamista talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteista, vaikka 100 000 uuden työpaikan lupaus näyttää karkaavan.

– Suhtaudumme erittäin vakavasti tilanteeseen ja siihen, että liian moni suomalainen on tällä hetkellä vailla työtä. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Samaan aikaan on tärkeää sanoa suomalaisille myös se, että me näemme jo tällä hetkellä onneksi positiivisia merkkejä myös Suomen taloudessa.

OPPOSITIO on viimeksi tänään syyttänyt talouden ja työllisyyden alakulosta Orpon hallitusta. Marttinen myöntää hallituksen leikkausten myös osaltaan hyydyttäneen talouskasvua.

– Totta kai on niin, että kaikella sopeuttamisella on vaikutuksia myös talouden kasvuun mutta toisaalta voisin kysyä, että mikä on opposition vaihtoehto. Tiedämme, että ilman hallituksen tekemiä päätöksiä velkaa otettaisiin jopa neljä miljardia euroa vuodessa enemmän.

– Pelkästään opposition viesti siitä, että rakennetoimet eivät kelpaa ja valtaosa säästöistäkin on väärin tehty, niin ei ole kovin uskottava.