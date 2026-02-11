Politiikka
11.2.2026 10:39 ・ Päivitetty: 11.2.2026 10:39
Valiokunta esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä – kyse akkutehtaiden ja kaivosten päästöistä
Eduskunnan ympäristövaliokunta esitti mietinnössään keskiviikkona vihreän siirtymän päästöjä kuriin vaatineen kansalaisaloitteen hylkäämistä.
Kansalaisaloitteen tavoitteena on estää akkumateriaalitehtaiden ja metallimalmikaivosten toiminnan yhteydessä vapautuvien päästöjen, kuten sulfaatin ja ksantaattien, päätyminen Suomen vesistöihin ja Itämereen.
KANSALAISALOITE vaatii, että valtioneuvoston asetusta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista päivitettäisiin.
Ympäristövaliokunta ehdottaa aloitteen hylkäämistä, koska ympäristöministeriö valmistelee jo kansallista säädöshanketta, jossa on tarkoitus toimeenpanna muutokset EU:n vesidirektiiveihin.
Ympäristövaliokunta antoi mietinnössään kuitenkin kaksi lausumaehdotusta. Niissä muun muassa edellytettiin sitä, että Suomessa edistettäisiin tutkimus- ja kehitystyötä, joka auttaisi selvittämään ksantaattien haitallisuutta.
