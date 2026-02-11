Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.2.2026 10:39 ・ Päivitetty: 11.2.2026 10:39

Valiokunta esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä – kyse akkutehtaiden ja kaivosten päästöistä

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Eduskunnan ympäristövaliokunta esitti mietinnössään keskiviikkona vihreän siirtymän päästöjä kuriin vaatineen kansalaisaloitteen hylkäämistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansalaisaloitteen tavoitteena on estää akkumateriaalitehtaiden ja metallimalmikaivosten toiminnan yhteydessä vapautuvien päästöjen, kuten sulfaatin ja ksantaattien, päätyminen Suomen vesistöihin ja Itämereen.

KANSALAISALOITE vaatii, että valtioneuvoston asetusta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista päivitettäisiin.

Ympäristövaliokunta ehdottaa aloitteen hylkäämistä, koska ympäristöministeriö valmistelee jo kansallista säädöshanketta, jossa on tarkoitus toimeenpanna muutokset EU:n vesidirektiiveihin.

Ympäristövaliokunta antoi mietinnössään kuitenkin kaksi lausumaehdotusta. Niissä muun muassa edellytettiin sitä, että Suomessa edistettäisiin tutkimus- ja kehitystyötä, joka auttaisi selvittämään ksantaattien haitallisuutta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.2.2026
Stubb maailmanpolitiikan ruuhkavuodesta: Rauhallisempi olo minulla nyt on kuin pääministerinä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
10.2.2026
Professori: Stalinin suomalaisuhrit ansaitsevat fyysisen muistomerkin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.2.2026
Arvio: Näin yritysjätit liittoutuivat sotateollisuuden kanssa – uutuusteos ei kaihda moraalisia kysymyksiä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU