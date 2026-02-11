Valiokunta esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä – kyse akkutehtaiden ja kaivosten päästöistä

Eduskunnan ympäristövaliokunta esitti mietinnössään keskiviikkona vihreän siirtymän päästöjä kuriin vaatineen kansalaisaloitteen hylkäämistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansalaisaloitteen tavoitteena on estää akkumateriaalitehtaiden ja metallimalmikaivosten toiminnan yhteydessä vapautuvien päästöjen, kuten sulfaatin ja ksantaattien, päätyminen Suomen vesistöihin ja Itämereen.

KANSALAISALOITE vaatii, että valtioneuvoston asetusta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista päivitettäisiin.

Ympäristövaliokunta ehdottaa aloitteen hylkäämistä, koska ympäristöministeriö valmistelee jo kansallista säädöshanketta, jossa on tarkoitus toimeenpanna muutokset EU:n vesidirektiiveihin.