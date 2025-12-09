Politiikka
Valiokunta julkistaa tänään kiistellyn susimietintönsä
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on saanut valmiiksi kiistellyn metsästyslain muutosta koskevan mietintönsä.
Valiokunta kertoo muun muassa suden kiintiömetsästyksen sallimista puoltavasta mietinnöstään tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa tänään klo 12.30.
Hallituksen lakiesitystä, jota mietintö koskee, on arvostellut vaikutusarvioiden puutteesta muun muassa lainsäädännön arviointineuvosto.
