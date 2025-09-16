Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.9.2025 13:29 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:29

Valiokunta kuulee supoa väestönvaihtopäivityksestä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suojelupoliisin (supo) päätös poistaa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta nousee todennäköisesti esiin myös eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valiokunnan puheenjohtaja Mats Löfström (r.) sanoi STT:lle, että asia tulee varmasti esiin lähiviikkoina valiokunnan kuullessa supoa muussa yhteydessä.

LÖFSTRÖM huomautti, että valiokunta kuulee supoa normaalisti useita kertoja vuodessa ja seuraa myös julkista keskustelua.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

Katso hinnat!
Katso hinnat!


