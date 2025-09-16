Politiikka
16.9.2025 13:29 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:29
Valiokunta kuulee supoa väestönvaihtopäivityksestä
Suojelupoliisin (supo) päätös poistaa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta nousee todennäköisesti esiin myös eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnassa.
Valiokunnan puheenjohtaja Mats Löfström (r.) sanoi STT:lle, että asia tulee varmasti esiin lähiviikkoina valiokunnan kuullessa supoa muussa yhteydessä.
LÖFSTRÖM huomautti, että valiokunta kuulee supoa normaalisti useita kertoja vuodessa ja seuraa myös julkista keskustelua.
Asiasta kertoi aiemmin Yle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.