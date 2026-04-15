Valiokuntapomolta suorat sanat: ”Ei enää mitään järkeä”

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.), vaatii hallitusta luopumaan Länsirata-hankkeesta. Hän kehottaa tekemään päätöksen ensi viikon kehysriihessä.

Turun tunnin junana tunnetun Länsiradan rakentamisvaihe viivästyy ensi hallituskauteen. Asiasta kertoi tänään STT:lle liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Ovaskan mukaan tämä on selkeä viesti siitä, että hankkeen toteuttamisella ei ole enää edellytyksiä.

– Tässä tilanteessa ei ole enää mitään järkeä roikottaa mukana valtiolle ja kunnille liian kallista ja riskialtista hanketta. Länsiradan hyödyt Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle ovat korkeintaan rajallisia samalla, kun hankkeen kustannusarviot ovat todennäköisesti alakanttiin laskettuja, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

Ovaska painottaa, että vastuullinen liikennepolitiikka edellyttää hallitukselta nyt selkeää priorisointia. Sen sijaan, että niukat resurssit sidotaan epävarmoihin miljardiluokan megahankkeisiin, rahat tulisi kohdentaa kohteisiin, joilla on välitön ja laaja vaikutus koko Suomeen.

– Annan hallitukselle vinkiksi, että huonokuntoisten teiden, ratojen ja siltojen korjausvelka on jo kasvanut tasolle, joka uhkaa arjen liikkumista, elinkeinoelämän kuljetuksia ja koko liikennejärjestelmän toimivuutta.

Hankkeen viivästymisen vahvistaa myös Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, jonka mukaan rakentaminen voi alkaa vasta, kun osakassopimukset ovat valmiit ja on saatu voimaan.

- Se tarkoittaa sitä, että käytännön rakennustöiden aloittamista tavoitellaan vuoteen 2028, Ottavainen sanoo STT:lle.