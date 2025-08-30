Valitustuomioistuin pitää Trumpin tulleja laittomia – tulleja on tarpeen mukaan asetettu, poistettu ja muutettu

Valitustuomioistuimen tuore päätös vie pohjan Yhdysvaltojen hallinnon talouspolitiikalta, sanoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heiskasen mukaan presidentti Donald Trumpin viime kuukausien politiikka on perustunut maailmanlaajuiseen kauppasotaan, jossa asetetaan mielivaltaisia tuontitulleja eri maille ja kauppakumppaneille.

Valitustuomioistuin on katsonut, että Trumpilla ei ole ollut valtuuksia asettaa valtaosaa tuontitulleistaan ja kyseiset tullit ovat täten laittomia.

Päätös ei yllätä Heiskasta. Tulliasiat kuuluvat Yhdysvalloissa kongressin toimivaltaan. Heiskanen kertoo, että eri tahot ovat jo ennen valitustuomioistuimen päätöstä katsoneet, että Trump on tullien asettamisella ylittänyt toimivaltaansa.

ERONA Trumpin edelliseen kauteen on, että silloin tullit asetettiin kohdennetusti tietyille maille ja niitä perusteltiin esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Trump asetti tulleja esimerkiksi alumiinille ja teräkselle turvallisuusperustein.

- Viime kuukausina tällaisia perusteluja (tuontitulleille) ei ole käytetty, Heiskanen sanoo.

Trumpin linja tullien asettamisessa on ollut poukkoilevaa.

Trump on viime kuukausina perustellut asettamiaan tulleja jonkinlaisella poikkeustilalla, jonka puitteissa tullien asettamisoikeus on voitu siirtää kongressilta presidentille.

Heiskanen sanoo, että kauden alussa tulleja perusteltiin kansanterveydellisillä syillä. Kiinan tuomasta fentanyylista ei kuitenkaan ole hetkeen puhuttu. Heiskasen mukaan Trumpin linja tullien asettamisessa on ollut poukkoilevaa.

- Tulleja on asetettu, vaihdettu, poistettu ja muutettu, hän kuvailee.

Tulleilla on ollut Heiskasen mukaan välittömiä seurauksia esimerkiksi yrityksiin. Yritysten bisnekset ovat kärsineet, kun moniin eri maista tuotaviin komponentteihin ovat osuneet tullit.

Tuontitulleja on myös Yhdysvaltojen sisällä vastustettu laajasti. Heiskasen mukaan konservatiivipiireissäkään ei ole ollut yksimielisyyttä tulliasioista.

HEISKANEN huomauttaa, että hallinnolla on vielä hyvin aikaa reagoida, sillä valitustuomioistuimen päätös astuu voimaan vasta lokakuussa.

Lopullinen päätös siirtyy hänen mukaansa jossakin vaiheessa eittämättä Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Trump itse sanoi päätöksen jälkeen hetimmiten, että hän aikoo viedä valitustuomioistuimen antaman tullipäätöksen korkeimpaan oikeuteen. Hän kommentoi päätöstä Truth Social -viestipalvelussaan.

Hän korosti lisäksi, että tuontitullit ovat yhä voimassa.

TRUMP syytti valitustuomioistuinta puolueelliseksi, mutta ei tarjonnut väitteelleen mitään todisteita.

- Tänään erittäin puolueellinen valitustuomioistuin totesi virheellisesti, että tullimme pitäisi poistaa, mutta he tietävät, että Yhdysvallat voittaa lopulta, Trump sanoi.

- Jos tämä päätös jäisi voimaan, se kirjaimellisesti tuhoaisi Yhdysvallat, hän lisäsi.