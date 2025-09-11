Ulkomaat
11.9.2025 13:40 ・ Päivitetty: 11.9.2025 13:40
Valko-Venäjä vapautti 52 poliittista vankia – taustalla Trumpin painostus
Valko-Venäjä on vapauttanut 52 poliittista vankia, kertoi torstaina Liettuan presidentti Gitanas Nauseda, joka kiitteli samalla Yhdysvaltoja ponnistuksista vankien vapauttamiseksi.
Hänen mukaansa vapautettujen joukossa oli muun muassa opposition jäseniä, toimittajia ja mielenosoituksiin osallistuneita.
Uutistoimisto Beltan mukaan vapautetuista kuusi oli liettualaisia, kaksi latvialaisia, kaksi puolalaisia, kaksi saksalaisia, yksi ranskalainen ja yksi britti.
Nauseda kehotti Valko-Venäjää vapauttamaan lisää poliittisia vankeja, joita viruu Valko-Venäjän vankiloissa vielä toista tuhatta.
YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on painostanut Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vapauttamaan poliittisia vankeja. Vastineeksi Yhdysvallat vapautti Valko-Venäjän kansallisen lentoyhtiön Belavian pakotteista.
Valko-Venäjä vapautti poliittisia vankeja edellisen kerran kesäkuussa. Silloin vapautettujen 14 vangin joukossa oli Liettuassa maanpaossa elävän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan aviomies, entinen presidenttiehdokas Sjarhei Tsihanouski.
Kommentit
