Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

11.9.2025 13:40 ・ Päivitetty: 11.9.2025 13:40

Valko-Venäjä vapautti 52 poliittista vankia – taustalla Trumpin painostus

LEHTIKUVA / AFP / ALEXANDER KAZAKOV
Aljaksandr Lukashenka Kiinassa 1. syyskuuta.

Valko-Venäjä on vapauttanut 52 poliittista vankia, kertoi torstaina Liettuan presidentti Gitanas Nauseda, joka kiitteli samalla Yhdysvaltoja ponnistuksista vankien vapauttamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hänen mukaansa vapautettujen joukossa oli muun muassa opposition jäseniä, toimittajia ja mielenosoituksiin osallistuneita.

Uutistoimisto Beltan mukaan vapautetuista kuusi oli liettualaisia, kaksi latvialaisia, kaksi puolalaisia, kaksi saksalaisia, yksi ranskalainen ja yksi britti.

Nauseda kehotti Valko-Venäjää vapauttamaan lisää poliittisia vankeja, joita viruu Valko-Venäjän vankiloissa vielä toista tuhatta.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on painostanut Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vapauttamaan poliittisia vankeja. Vastineeksi Yhdysvallat vapautti Valko-Venäjän kansallisen lentoyhtiön Belavian pakotteista.

Valko-Venäjä vapautti poliittisia vankeja edellisen kerran kesäkuussa. Silloin vapautettujen 14 vangin joukossa oli Liettuassa maanpaossa elävän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan aviomies, entinen presidenttiehdokas Sjarhei Tsihanouski.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
11.9.2025
Seuraava persukohu on jo tulossa – koska klikkiotsikot ovat nyt puolueen paras ase
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
11.9.2025
Arvio: Arakhne on hienon omalakinen ja kietoo verkkoonsa monia erilaisia aineksia antiikin Kreikasta kutomiseen ja showpainiin
Lue lisää

Niina Malm

Mielipiteet
11.9.2025
Elokuva-alan leikkaus perustuu väärinkäsitykseen ja se vahingoittaisi ennennäkemättömällä tavalla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU