Valko-Venäjälle Puolan rajalle nousi jopa tuhansien ihmisten leiri – osa yritti rikkoa teräslanka-aitaa muun muassa puunrungoilla ja katkaisupihdeillä

Valko-Venäjälle Puolan rajan tuntumaan kerääntyi maanantaina satoja, vahvistamattomien arvioiden mukaan jopa tuhansia rajan yli pyrkiviä ihmisiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolan puolustusministeriön mukaan ihmiset pystyttivät iltapäivällä leirin lähelle Kuznican rajanylityspaikkaa. Ministeriön Twitterissä julkaisemalla videolla raja-aidan tuntumassa näkyi laajalla alueella telttoja ja tulipaikkoja.

Täsmällistä tietoa rajalle kertyneiden ihmisten määrästä ei maanantai-iltana ollut.

Telegramissa toimivan valkovenäläisen oppositiokanavan Nextan mukaan rajalla olisi arviolta 3 000 ihmistä. Valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan sanoi Twitterissä valkovenäläisten arvioineen määräksi noin 2 000.

Aiemmin iltapäivällä Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Muller sanoi yhden ryhmän yrittäneen ylittää rajan, kertoi uutistoimisto AFP. Muller arvioi tuolloin ihmisiä olevan yhteensä muutamia satoja.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa siirtolaisten usuttamisesta EU-maiden rajoille. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

Puolan sisäministerin Mariusz Kaminskin mukaan maan hallinto on lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle.

Valko-Venäjä näyttää valvovan

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi maanantaina rajalle suunnanneen ryhmän olevan aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa.

- Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee, Zaryn sanoi.

Puolan rajavartioston ja sisäministeriön maanantaina tviittaamilla videoilla näkyi suuri joukko ihmisiä raja-aidan tuntumassa. Videoilla näkyi, kuinka osa ihmisistä yritti rikkoa rajalle pystytettyä teräslanka-aitaa muun muassa puunrungoilla ja katkaisupihdeillä.

Puolan sisäministeriön mukaan rajalle saapuneet ihmiset ovat Valko-Venäjän jatkuvassa valvonnassa. Ministeriön Twitterissä julkaisemilla videoilla rajalle saapuneen ihmisjoukon taustalla näkyi aseistettuja maastopukuisia ihmisiä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tuomitsi maanantaina Valko-Venäjän toiminnan Puolan ja muiden EU-maiden rajoilla.

- Hybridivaikuttaminen menettelynä on valtiojohtoista laitonta toimintaa, jossa uhreina ovat vaikuttamisen välineinä käytetyt ihmiset, Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Nato: ”Hybriditaktiikkaa” ei voi hyväksyä

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

EU:ssa on valmisteilla uusia Valko-Venäjän vastaisia pakotteita rajatapahtumien vuoksi.

Euroopan komission tiedottaja Adalbert Janhz sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että puolalaisviranomaiset ovat viime viikkoina raportoineet joka viikko yli 3 000 yrityksestä ylittää raja.

Sotilasliitto Nato sanoi maanantaina lausunnossaan olevansa huolissaan tilanteen kiihtymisestä rajalla ja kehotti maata noudattamaan kansainvälistä oikeutta. Naton mukaan Valko-Venäjän ”hybriditaktiikkaa” ei voi hyväksyä.

Puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin kymmenen maahanpyrkijää, joista seitsemän Puolan puolella.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.