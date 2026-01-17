Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.1.2026 07:20 ・ Päivitetty: 17.1.2026 11:34

Valkoinen talo: Gazan rauhanneuvoston ensimmäiset jäsenet nimettiin – mukana Tony Blair

Jim WATSON / AFP / LEHTIKUVA
Netanjahu ja Trump tapasivat Mar-a-Lagossa 29- joulukuuta.

Gazan kaistaa väliaikaisesti hallinnoivan rauhanneuvoston ensimmäiset jäsenet on nimetty. Valkoinen talo kertoi nimityksistä lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä johtaa neuvostoa. Neuvoston muita jäseniä ovat muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Steve Witkoff, Britannian entinen pääministeri Tony Blair, Trumpin vävy Jared Kushner sekä Maailmanpankin pääjohtaja Ajay Banga.

Valkoisen talon mukaan neuvostoon nimetään lisää jäseniä lähiviikkoina.

Trump on sanonut rauhanneuvoston olevan hienoin ja arvovaltaisin ryhmä, joka on koskaan muodostettu.

Nyt nimetyistä jäsenistä ainakin Blair on kiistelty hahmo Lähi-idässä. Hän oli Britannian pääministeri vuonna 2003, kun maa osallistui Yhdysvaltain liittolaisena Irakin sotaan.

Blair kertoi lauantaina olevansa otettu nimityksestään.

- Kiitän presidentti Trumpia hänen johtajuudestaan rauhanneuvoston kokoamisessa. Minulle on kunnia tulla nimetyksi sen johtoryhmään, Blair kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

BLAIR perusti vuonna 2016 nimeään kantavan instituutin, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategiassa, politiikan linjauksissa ja toimeenpanossa teknologiaa hyödyntäen. Instituutissa työskentelee nykyään myös Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.).

Valkoinen talo ilmoitti rauhanneuvoston kokoonpanosta sen jälkeen, kun Gazan siviilihallintoa tulevaisuudessa hoitavan 15-henkisen asiantuntijakomitean kokoonpanosta oli päästy sopuun.

Palestiinalaisista koostuvan komitean on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun kaistan hallinta siirtyisi kaavaillusti pois äärijärjestö Hamasilta.

Rauhanneuvoston perustaminen on osa Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Suunnitelman ensimmäisessä osassa Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat aselevon. Lisäksi Hamas muun muassa vapautti loput hallussaan olleet elävät panttivangit. Israel puolestaan vapautti vankiloistaan palestiinalaisia.

Yhdysvaltain mukaan Gaza-suunnitelman toinen vaihe on virallisesti alkanut, vaikka osapuolten välistä haurasta aselepoa ovat varjostaneet muun muassa vaikeudet avustuskuljetuksissa sekä aselevon rikkomiset. Lisäksi Hamas on kieltäytynyt julkisesti sitoutumasta täyteen aseistariisuntaan, joka puolestaan on Israelin ehdoton vaatimus.

Useat asiantuntijat ovat arvostelleet Trumpin 20-kohtaista suunnitelmaa. Esimerkiksi kymmenet YK:n asiantuntijat ovat varoittaneet, että suunnitelman keskeiset kohdat ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

