Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.1.2026 10:04 ・ Päivitetty: 27.1.2026 10:42

Valkoinen talo kiistää FT:n tiedot

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvallat pitää Ukrainalle annettavien turvatakuiden ehtona sitä, että Ukraina taipuu Donbasin luovuttamisen todennäköisesti sisältävään sopimukseen Venäjän kanssa, kertoo Financial Times.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehden tiedot perustuvat kahdeksaan eri lähteeseen neuvotteluista. Lähteistä kaksi kertoo, että Yhdysvallat olisi lupaillut Ukrainalle lisää aseita rauhanajan armeijan tueksi, jos se suostuu vetämään joukkojansa itäisiltä alueiltaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut turvallisuustakuita koskevan sopimustekstin olevan jo täysin valmis, ja hän oli lehden mukaan elätellyt toivoa niiden allekirjoittamisesta jo tässä kuussa.

FT:n tietojen mukaan Yhdysvallat on kuitenkin ollut haluton antamaan sopimukselle lopullista hyväksyntää ennen kuin Venäjän kanssa löydetään ratkaisu aluekysymykseen.

- He keskeyttävät homman aina, kun sopimus voitaisiin allekirjoittaa, sanoo lehdelle nimettömänä esiintynyt korkea-arvoinen ukrainalainen viranomaislähde.

Yhdysvaltojen hallinto kiistää tiedot. Valkoisen talon varalehdistösihteeri Anna Kelly vastasi lehden kommenttipyyntöön kutsumalla väitteitä täysin perättömiksi ja syyttämällä FT:tä siitä, että se antaa ”pahantahtoisten toimijoiden” levittää valheita, joilla halutaan sabotoida rauhanprosessia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.1.2026
Uutta ”ylimmän tason yllätyksellisyys” – Koskinen: Valtioneuvoston selontekoon päivitys pika-aikataululla
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU