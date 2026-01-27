Valkoinen talo kiistää FT:n tiedot

Yhdysvallat pitää Ukrainalle annettavien turvatakuiden ehtona sitä, että Ukraina taipuu Donbasin luovuttamisen todennäköisesti sisältävään sopimukseen Venäjän kanssa, kertoo Financial Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden tiedot perustuvat kahdeksaan eri lähteeseen neuvotteluista. Lähteistä kaksi kertoo, että Yhdysvallat olisi lupaillut Ukrainalle lisää aseita rauhanajan armeijan tueksi, jos se suostuu vetämään joukkojansa itäisiltä alueiltaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut turvallisuustakuita koskevan sopimustekstin olevan jo täysin valmis, ja hän oli lehden mukaan elätellyt toivoa niiden allekirjoittamisesta jo tässä kuussa.

FT:n tietojen mukaan Yhdysvallat on kuitenkin ollut haluton antamaan sopimukselle lopullista hyväksyntää ennen kuin Venäjän kanssa löydetään ratkaisu aluekysymykseen.

- He keskeyttävät homman aina, kun sopimus voitaisiin allekirjoittaa, sanoo lehdelle nimettömänä esiintynyt korkea-arvoinen ukrainalainen viranomaislähde.

Yhdysvaltojen hallinto kiistää tiedot. Valkoisen talon varalehdistösihteeri Anna Kelly vastasi lehden kommenttipyyntöön kutsumalla väitteitä täysin perättömiksi ja syyttämällä FT:tä siitä, että se antaa ”pahantahtoisten toimijoiden” levittää valheita, joilla halutaan sabotoida rauhanprosessia.