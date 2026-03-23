Talous
23.3.2026 16:17 ・ Päivitetty: 23.3.2026 16:17
Valmet aloittaa muutosneuvottelut – irtisanomiset uhkaavat Ruotsissa ja Puolassa
Metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet on käynnistänyt globaali toimitusketju -yksikössään muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo käynnistäneensä muutosneuvottelut muun muassa Sundsvallin tuotantotoimintojen suunnitellun sulkemisen vuoksi Ruotsissa.
Suunnitelmat koskevat enintään 170:tä tehtävää Sundsvallissa, enintään 55:tä tehtävää Göteborgissa ja enintään 130:tä tehtävää Jelenia Gorassa Puolassa.
Valmet arvioi muutosten vuosittaisten nettosäästöjen olevan noin 20 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti ensi vuoden alkuun mennessä.
Valmet haluaa sopeutua markkinatilanteeseen maailmantalouden epävarmuuden jatkuessa ja vaikuttaessa asiakkaiden päätöksentekoon.
Valmet tavoittelee yhteensä 100 miljoonan euron kustannustehokkuutta hankinnan, logistiikan ja tuotannon optimoinnin avulla vuoteen 2030 mennessä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.