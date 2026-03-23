23.3.2026 16:17 ・ Päivitetty: 23.3.2026 16:17

Valmet aloittaa muutosneuvottelut – irtisanomiset uhkaavat Ruotsissa ja Puolassa

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet on käynnistänyt globaali toimitusketju -yksikössään muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo käynnistäneensä muutosneuvottelut muun muassa Sundsvallin tuotantotoimintojen suunnitellun sulkemisen vuoksi Ruotsissa.

DEMOKRAATTI/STT

DEMOKRAATTI/STT

Suunnitelmat koskevat enintään 170:tä tehtävää Sundsvallissa, enintään 55:tä tehtävää Göteborgissa ja enintään 130:tä tehtävää Jelenia Gorassa Puolassa.

Valmet arvioi muutosten vuosittaisten nettosäästöjen olevan noin 20 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti ensi vuoden alkuun mennessä.

Valmet haluaa sopeutua markkinatilanteeseen maailmantalouden epävarmuuden jatkuessa ja vaikuttaessa asiakkaiden päätöksentekoon.

Valmet tavoittelee yhteensä 100 miljoonan euron kustannustehokkuutta hankinnan, logistiikan ja tuotannon optimoinnin avulla vuoteen 2030 mennessä.

