Valmet Automotive pystyttää tehtaan Saksaan

Autoteollisuuden yritys Valmet Automotive perustaa akkutehtaan Saksaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tehdas rakentuu eteläsaksalaisessa Baden-Württembergin osavaltiossa sijaitsevaan Kirchardtin kaupunkiin, ja sen on tarkoitus aloittaa tuotanto vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Kyseessä on suomalaisyhtiön kolmas akkutehdas. Yhtiö on valmistanut akkuja Salossa vuodesta 2019 alkaen ja on aloittamassa tuotantoa Uudessakaupungissa tämän vuoden aikana.