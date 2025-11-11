Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

11.11.2025 13:57 ・ Päivitetty: 11.11.2025 14:27

Valmet Automotiven muutosneuvottelujen tulos: Enintään 235 työsuhdetta päättyy ja 860 lomautetaan

Anna-Liisa Blomberg
Uudenkaupungin autotehtaan portti kuvattuna 15.1.2019

Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive on saanut päätökseen syyskuussa alkaneet muutosneuvottelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Niiden myötä päättyy enintään 235 työsuhdetta ja enintään 860 ihmistä lomautetaan toistaiseksi. Osa lomautuksista on osa-aikaisia.

Yhtiö kertoo sopeutustoimien painottuvan lomautuksiin siksi, että työn määrän vähenemisen arvioidaan jäävän tilapäiseksi. Muutosneuvotteluiden taustalla oli tarve sopeuttaa henkilömäärää vastaamaan nykyistä kysyntätilannetta.

Neuvotteluiden piirissä oli yhtiön koko Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1  300 ihmistä.

TOIMITUSJOHTAJA Pasi Rannus sanoi tiedotteessa, että tavoitteena oli löytää sekä henkilöstön että yhtiön edut parhaiten huomioivia ratkaisuja, säilyttää teollisen sarjavalmistuksen osaaminen ja huomioida uuden strategisen linjauksen tarpeet.

-  Strategiamme mukaisesti tarjoamme osaamistamme jatkossa autoteollisuuden lisäksi myös muille teollisuudenaloille, muun muassa puolustusteollisuuteen, Rannus totesi.

Lokakuun lopulla kerrottiin, että Valmet Automotive ja Patria ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta ja testauksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla.

VALMET AUTOMOTIVEN omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus on 79 prosenttia.

Syyskuun alussa kerrottiin, että valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja. Samalla kerrottiin, että valtio ja Pontos ostavat kiinalaisyhtiö CATL:lta sen runsaan 20 prosentin osuuden Valmet Automotivesta. Kauppahintaa ei julkistettu.

Valmet Automotive on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.

Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 3  500 työntekijää kolmessa maassa eli Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive on perustettu vuonna 1968.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.27.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
10.11.2025
THL:n Salminen: Näitä ikäviä faktoja työterveysjärjestelmästä ei kukaan halua kuulla
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
10.11.2025
Arvio: Hätätila-esitys on muistutus sodan vaikutuksista – Kati Outisen diktaattori julistaa tuhoa
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU