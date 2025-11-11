Talous
11.11.2025 13:57 ・ Päivitetty: 11.11.2025 14:27
Valmet Automotiven muutosneuvottelujen tulos: Enintään 235 työsuhdetta päättyy ja 860 lomautetaan
Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive on saanut päätökseen syyskuussa alkaneet muutosneuvottelut.
Niiden myötä päättyy enintään 235 työsuhdetta ja enintään 860 ihmistä lomautetaan toistaiseksi. Osa lomautuksista on osa-aikaisia.
Yhtiö kertoo sopeutustoimien painottuvan lomautuksiin siksi, että työn määrän vähenemisen arvioidaan jäävän tilapäiseksi. Muutosneuvotteluiden taustalla oli tarve sopeuttaa henkilömäärää vastaamaan nykyistä kysyntätilannetta.
Neuvotteluiden piirissä oli yhtiön koko Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1 300 ihmistä.
TOIMITUSJOHTAJA Pasi Rannus sanoi tiedotteessa, että tavoitteena oli löytää sekä henkilöstön että yhtiön edut parhaiten huomioivia ratkaisuja, säilyttää teollisen sarjavalmistuksen osaaminen ja huomioida uuden strategisen linjauksen tarpeet.
- Strategiamme mukaisesti tarjoamme osaamistamme jatkossa autoteollisuuden lisäksi myös muille teollisuudenaloille, muun muassa puolustusteollisuuteen, Rannus totesi.
Lokakuun lopulla kerrottiin, että Valmet Automotive ja Patria ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta ja testauksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla.
VALMET AUTOMOTIVEN omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus on 79 prosenttia.
Syyskuun alussa kerrottiin, että valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja. Samalla kerrottiin, että valtio ja Pontos ostavat kiinalaisyhtiö CATL:lta sen runsaan 20 prosentin osuuden Valmet Automotivesta. Kauppahintaa ei julkistettu.
Valmet Automotive on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 3 500 työntekijää kolmessa maassa eli Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive on perustettu vuonna 1968.
Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.27.
Kommentit
