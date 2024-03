“Valtaan päästyä virkoja jaetaan jäsenkirjan perusteella” – hallituksen linja huolestuttaa Demarinaisia

Demarinaisten hallitus on erittäin huolissaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hallituksen valitsemasta linjasta nimittää oman puolueen jäseniä keskeisiin virkoihin.

Näistä tuoreimmaksi esimerkiksi Demarinaiset nostaa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) poliittisen valtiosihteerin Juha Marteliuksen (kuvassa) nimittämisen suoraan suojelupoliisin pääjohtajaksi.

– Ennen vaaleja perussuomalaiset vastusti poliittisia virkanimityksiä, mutta valtaan päästyä virkoja jaetaan jäsenkirjan perusteella. Etenkin suojelupoliisin päällikön poliittinen virkanimitys herättää paljon kysymyksiä, Demarinaiset toteaa tiedotteessa.

Myös Suomen maineelle tärkeän ulkoministeriön johtaminen herättää naisjärjestössä huolta: ulkoministeri Elina Valtosta (kok.) on Demarinaisten mukaan moitittu ulkoministeriön sisältä poliittisesta virkanimityksestä hänen nimitettyään kokoomustaustaisen poliittisen virkamiehen Suomen EU-suurlähettilääksi.

– Kyseessä on merkittävä tehtävä, sillä EU-lähettiläs valmistelee asioita, joista huomattava osa päätyy Suomessa lainsäädännöksi. Poliittinen virkanimitys murentaa ulkoministeriön henkilöstöpolitiikan integriteettiä.

Lisähuolta Demarinaisissa aiheuttaa ulkoministerin verkkaisuus Suomen Ottawan-suurlähettilään Jari Vilénin tapauksen selvittämisessä.

– Suurlähettilääseen on kohdistettu syytöksiä niin häirinnästä kuin rasistisesta kielenkäytöstä. Asia on selvitettävä perusteellisesti. Asiassa esteeksi ei saa muodostua se, että kyseessä on saman puolueen edustaja.