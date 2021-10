”Valtioiden on laitettava ihmishenget lääkeyhtiöiden taloudellisten etujen edelle” – Lääkärit ilman rajoja vaatii poikkeuksia patentteihin

– Valtioiden on laitettava ihmishenget lääkeyhtiöiden taloudellisten etujen edelle, jotta pandemiaa päästäisiin torjumaan myös matalan tulotason maissa ja konfliktialueilla, järjestö vaatii.

Lääkäreiden kansainvälinen avustusjärjestö kertoo tiedotteessaan tilanteesta Pohjois-Syyriassa, jossa on järjestön mukaan käynnissä tähän asti vakavin korona-aalto. Happivarastot ovat järjestön mukaan hupenemassa ja sairaaloissa koronatestipakkaukset loppuvat kesken.

Syyrian luoteisosissa terveydenhuolto ei enää selviä, ja myös koillisessa virus leviää järjestön mukaan huolestuttavaa tahtia. Luoteis-Syyriassa tautitapaukset lähes tuplaantuivat syyskuussa.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön Syyrian työn johtaja Fransisco Otero y Villar kertoo, että nykyisessä korona-aallossa tartuntoja on todettu jopa 1500 päivässä, kun aiemmin tapauksia oli korkeintaan 600 per päivä. Virus leviää, koska vain kolme prosenttia alueen väestöstä on täysin rokotettu.