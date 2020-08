Valtiokonttori: Yritysten kustannustukea maksettu 75 miljoonaa euroa

Koronakriisistä kärsineiden yritysten kustannustukea on maksettu nyt 75 miljoonaa euroa, kertoo Valtiokonttori. Hakuaikaa on jäljellä kaksi viikkoa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kustannustukea on myönnetty noin 2 200 yritykselle, ja keskimääräinen maksumäärä yritystä kohden on noin 34 000 euroa.

Tukea on voinut hakea Valtiokonttorista 7. heinäkuuta alkaen.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronan vuoksi, ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia.