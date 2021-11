Valtiolle 500 miljoonaa euroa Solidiumilta

Valtio jakaa pääoman palautuksena itselleen 500 miljoonaa euroa omalta sijoitusyhtiöltään Solidiumilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta perjantaina, kertoo Solidium tiedotteessa.

Solidium on osakeyhtiö, jonka ainoa osakkeenomistaja on Suomen valtio. Sijoitusyhtiön tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävinä pidetyissä yrityksissä.

Solidium on muun muassa Elisan, Stora Enson ja Metso Outotecin vähemmistöomistajia. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin yhdeksän miljardia euroa.