Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.10.2025 07:24 ・ Päivitetty: 9.10.2025 07:24

Valtiolle uusi junakalustoyhtiö liikennekilpailun avaamista varten

iStock

Valtio kertoo käynnistävänsä kokonaan oman junakalustoyhtiönsä. Siihen siirretään nykyisin VR:n hallussa olleita vetureita ja matkustajavaunuja esimerkiksi tulevia ulkopuolisia vuokraajia varten.

Demokraatti

Demokraatti

Tällä valmistellaan henkilöliikenteen vapauttamista kansainväliselle kilpailulle. Esimerkiksi ulkomaiset tai suomalaiset liikennöijät voisivat vastedes vuokrata yhtiöstä tarvitsemiaan vetureita ja vaunuja. Valtio haluaa näin pitää henkilöliikenteen junakalustosta monopolin itsellään.

Tuleva Suomen Ostokalusto Oy oli alkuvaiheessa perustettu VR:n tytäryhtiöksi, mutta nyt valtio siirtää sen liiketoimintakaupalla kokonaan suoraan hallintaansa.

VR antoi yhtiölle 15 miljoonan euron alkupääoman. Yhtiön toiminta alkaisi valtioneuvoston tiedotteen mukaan vuoden 2026 alussa. Hanketta on valmisteltu viime vuodesta asti.

NYT ALOITTAVA Suomen Ostoliikennekalusto hoitaa vastedes myös Suomen radoilla liikennöivän junakaluston uusimiseen tarvittavat investoinnit.

Kotimainen henkilöjunaliikenne on EU-sääntöjen mukaan kilpailutettava nykyisen ostoliikennesopimuskauden päättyessä eli vuoden 2030 jälkeen. Tällöin tänne voi tulla VR:n rinnalle myös ulkomaisia junayhtiöitä.

Alalla on pidetty epätodennäköisenä, että suuret ulkomaiset raideliikennöijät haluaisivat tulla Suomeen omalla kalustollaan, koska raideleveytemme on eri kuin muualla Euroopassa. Vuokraamona toimiva suomalainen kalustoyhtiö voisi madaltaa liikennöinnin aloittamiskynnystä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
8.10.2025
”Hämmästyttää ja surettaa” – STTK:n vuoden luottamusmies toivoisi ay-liikkeelle enemmän arvostusta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
9.10.2025
Arvio: Miehen mallinen haarniska tekee sisältä paperiseksi vankien todelliset tarinat kertovassa Myötätunto-esityksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU