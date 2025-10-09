Politiikka
Valtiolle uusi junakalustoyhtiö liikennekilpailun avaamista varten
Valtio kertoo käynnistävänsä kokonaan oman junakalustoyhtiönsä. Siihen siirretään nykyisin VR:n hallussa olleita vetureita ja matkustajavaunuja esimerkiksi tulevia ulkopuolisia vuokraajia varten.
Tällä valmistellaan henkilöliikenteen vapauttamista kansainväliselle kilpailulle. Esimerkiksi ulkomaiset tai suomalaiset liikennöijät voisivat vastedes vuokrata yhtiöstä tarvitsemiaan vetureita ja vaunuja. Valtio haluaa näin pitää henkilöliikenteen junakalustosta monopolin itsellään.
Tuleva Suomen Ostokalusto Oy oli alkuvaiheessa perustettu VR:n tytäryhtiöksi, mutta nyt valtio siirtää sen liiketoimintakaupalla kokonaan suoraan hallintaansa.
VR antoi yhtiölle 15 miljoonan euron alkupääoman. Yhtiön toiminta alkaisi valtioneuvoston tiedotteen mukaan vuoden 2026 alussa. Hanketta on valmisteltu viime vuodesta asti.
NYT ALOITTAVA Suomen Ostoliikennekalusto hoitaa vastedes myös Suomen radoilla liikennöivän junakaluston uusimiseen tarvittavat investoinnit.
Kotimainen henkilöjunaliikenne on EU-sääntöjen mukaan kilpailutettava nykyisen ostoliikennesopimuskauden päättyessä eli vuoden 2030 jälkeen. Tällöin tänne voi tulla VR:n rinnalle myös ulkomaisia junayhtiöitä.
Alalla on pidetty epätodennäköisenä, että suuret ulkomaiset raideliikennöijät haluaisivat tulla Suomeen omalla kalustollaan, koska raideleveytemme on eri kuin muualla Euroopassa. Vuokraamona toimiva suomalainen kalustoyhtiö voisi madaltaa liikennöinnin aloittamiskynnystä.
