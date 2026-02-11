Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

11.2.2026 12:04 ・ Päivitetty: 11.2.2026 12:04

Valtion kalustoyhtiö ostaa ensimmäiset lähijunansa ja vaununsa – myyjänä VR

Demokraatti / arkistokuvaa

Merkittävä määrä VR:n junakalustoa siirtyy Suomen valtion omistamalle kalustoyhtiölle. Asiasta kertovat VR, liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvoston viestintä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

VR on solminut keskiviikkona kaupat junakalustosta Suomen Ostoliikennekaluston kanssa. Kauppahinta on yhteensä noin 250 miljoonaa euroa.

Käytännössä rahaa siirtyy vain valtion taskusta toiseen, sillä VR tilittää summan takaisin pääomapalautuksina. VR:n mukaan järjestely ei vaikuta sen liikevoittoon tai velanhoitokykyyn.

Kaluston siirtyminen toteutuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa maaliskuussa Suomen Ostoliikennekalusto ostaa VR:ltä lähijunakalustoa, kiskobusseja ja yöjunavaunukalustoa. Loppuvuonna kauppaan lisätään muun muassa autojunavaunuja.

ERILLISEN kalustoyhtiön avulla valtio pyrkii aikanaan vapauttamaan henkilöjunaliikennettä markkinaehtoiselle kilpailulle.

Vastedes Suomen markkinoille pyrkivät kaupalliset junayhtiöt pystyisivät vuokraamaan tai liisaamaan valtionyhtiöltä meikäläiseen raideleveyteen sopivaa kalustoa.

VR:n ja liikenneministeriön nykyiset ostoliikennesopimukset päättyvät vuonna 2030.

