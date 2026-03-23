Valtion lastensuojeluyksiköt aikoo irtisanoa enintään 35 ihmistä – Ammattiliitto Pro: ”Kyse ei ole pelkästään työpaikoista”

Valtion lastensuojeluyksiköt kertoi maanantaina aloittavansa muutosneuvottelut. Viraston mukaan sen talous on merkittävästi heikentynyt viime vuosina etenkin nousseiden vuokrakulujen ja henkilöstömenojen vuoksi.

Valtion lastensuojeluyksiköihin kuuluu viisi koulukotia Vihdissä, Kouvolassa, Mikkelissä, Limingassa ja Pietarsaaressa sekä Hämeenlinnassa sijaitseva vankilan perheosasto. Yhteensä koulukodeissa on 107 hoitopaikkaa.

Viikon päästä maanantaina alkavien neuvotteluiden piirissä on koko viraston henkilöstö paitsi vankilan perheosaston työntekijät.

Mahdolliset irtisanomiset koskevat enintään 35:tä ja lomautukset enintään 35:tä virkahenkilöä. Yksiköissä työskentelee vakituisesti kaikkiaan noin 450 ihmistä.

- Tavoitteena on, että säästöt haittaisivat mahdollisimman vähän koulukodeissa ja vankilan perheosastolla asuvien lasten ja nuorten arkea, sanoo yksiköiden johtaja Kaisa Tammi tiedotteessa.