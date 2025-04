Valtion pörssiomistusten arvo laski liki 30 prosentilla viime vuonna

Suomen valtion pörssiomistusten arvo on pudonnut pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella 44 prosenttia. Hallituksen aloittaessa kesäkuussa 2023 niiden arvo oli 28,1 miljardia euroa, mutta tämän viikon tiistaina niiden arvo oli enää 15,7 miljardia euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pörssiomistusten arvon putoamista selittää ennen muuta Nesteen osakekurssin jyrkkä lasku. Valtion Neste-omistusten arvo on pudonnut hallituskauden alun 13,6 miljardista tämänhetkiseen 2,5 miljardiin.

Toki omistusten arvoon vaikuttavat tehdyt osakemyynnitkin, mutta niiden merkitys on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Mandatum-omistusten myynnistä valtio sai viime vuoden helmikuussa 131 miljoonaa euroa. Samoihin aikoihin valtio myi Kemira-omistuksensa 125 miljoonalla eurolla.

Valtio on myös kasvattanut omistuksiaan sijoittamalla viime vuonna Iceye-yhtiöön 50 miljoonaa euroa.

Valtion pörssiomistusten arvon sulaminen herättää Orpon hallituksen investointiohjelmaan liittyviä kysymyksiä. Hallitusohjelmaan kirjattu neljän miljardin euron suuruinen investointiohjelma on tarkoitus rahoittaa suurimmaksi osaksi valtion omaisuuden myynneillä, ja valtion yhtiöomistuksilla olisi tässä merkittävä rooli.

Investointiohjelmalla on tarkoitus rahoittaa ennen muuta liikennehankkeita, kuten esimerkiksi kiisteltyä Helsingin ja Turun välistä ratayhteyttä. Rahaa on tarkoitus laittaa tie- ja rautatieyhteyksien parantamiseen muuallakin maassa.

INVESTOINTIOHJELMAN rahoituksesta kolmen miljardin on tarkoitus tulla valtion yhtiöomaisuustuloista. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Maija Strandberg myöntää, että maailmantalouden ja osakemarkkinoiden viime aikojen käänteet mutkistavat osaltaan investointiohjelman rahoitusjärjestelyjä.

Strandbergin mukaan rahoitusta investointiohjelmalle on määrä hankkia osinkotuloilla, tiettyjen listattujen ja erityisesti listaamattomien yhtiöiden taseiden käytön tehokkuutta analysoimalla sekä valtion listattua pörssiomistusta realisoimalla. Strandbergin mukaan valtion pörssiomistusten myynti on viimesijainen vaihtoehto investointiohjelman rahoittamiseksi, mutta sitä tuskin täysin pystytään välttämään.

- Jos katsotte, mitä maailmassa nyt tapahtuu, niin lienee sanomattakin selvää, että vastuullinen omistaja ei juuri nyt lähde merkittävästi markkinoille, Strandberg sanoi omistajaohjausosaston tiedotustilaisuudessa torstaina Helsingissä.

Strandbergin mukaan tämänhetkinen tilanne on selvästi paineistetumpi kuin viime syksynä, kun omistajaohjausosastolla laadittiin investointiohjelman rahoitussuunnitelman ensimmäinen versio.

- Vastuullinen omistajaohjausvirkamies ei voi suosittaa tässä pörssikurssimarkkinatilanteessa merkittäviä valtion omaisuuden myyntejä. Tässä on juuri nyt haasteita tämän kokonaisuuden ympärillä, mutta uskomme ja toivomme, että tilanne on jos ei hetkellinen, niin ainakin lyhytaikainen, Strandberg sanoi.

Strandbergin mukaan hallituksen investointiohjelman rahoitukseen saatiin viime vuoden loppuun mennessä osinkotuloja 352 miljoonaa euroa ja tämän vuoden puolella summa on karttunut sadoilla miljoonilla euroilla. Strandbergin mukaan omistajaohjausosaston tavoitteena on, että tämän vuoden loppuun mennessä koossa on puolet tarvittavasta määrästä eli noin 1,5 miljardia euroa.

Strandberg ei lähde arvioimaan, kannattaisiko hallituksen esimerkiksi supistaa investointiohjelmaansa rahoituksen hankkimisen hankaluuden vuoksi.

- Se on hallituksen päätös, ja siihen en halua kommentoida, Strandberg sanoi.

Tuomas Savonen / STT

