Valtion työriidassa neuvottelutulos: osapuolten pitää hyväksyä se ensin hallinnoissaan

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos 76 000 palkansaajalle, kertoo esimerkiksi neuvottelujärjestö Juko tiedotteessaan.

Asiasta tiedottaa myös Valtion työmarkkinalaitos, joka neuvotteli valtakunnansovittelijan johdolla valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon, Ammattiliitto Pron sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa.

Jos kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyvät tuloksen hallinnoissaan, muun muassa Hätäkeskuslaitosta ja tiettyjä poliisilaitoksia koskevat lakonuhat perutaan.

Kiista on koskenut ennen kaikkea palkkaratkaisua. Palkansaajapuoli on vaatinut työmarkkinakierroksen yleistä linjaa noudattavia korotuksia, mutta valtiotyönantaja on pitänyt tasoa liian kalliina.

Valtion työmarkkinalaitoksen mukaan neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan hyväksymisen jälkeen.

- Valtion talouden vaikea tilanne varjosti neuvotteluja. Pääsimme valtiontalouden kapeasta liikkumatilasta huolimatta ratkaisuun, mistä haluan lämpimästi kiittää neuvotteluosapuolia, sanoo tiedotteessa neuvottelujohtaja Sari Ojanen Valtion työmarkkinalaitoksesta.

Jukossa neuvottelutulosta käsitellään perjantaina 2. toukokuuta.

Myös valtioneuvoston tulee hyväksyä sopimus neuvotteluosapuolten sovun jälkeen. Valtioneuvosto käsittelee asiaa toukokuun aikana.