Valtioneuvosto: Ministeriöiden työntekijöiden tietoja vaarantunut – KRP tutkii

Ministeriöiden henkilökunnan tietoja on saatu haltuun laajassa tietomurrossa, tiedottaa Valtioneuvosto.

Kyse on perjantaina uutisoidusta murrosta valtion tieto- ja viestintätekniikakeskus Valtorin tuottamaan mobiililaitteiden hallintapalveluun. Tietomurto on tutkinnassa osoittautunut ennakoitua laajemmaksi.

Tutkinnassa on ilmennyt, että tietoa on vaarantunut huomattavasti aiemmin todettua laajemmin ja hyökkäyksessä on vaarantunut valtionhallinnossa noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tietomurron tekijä sai haltuunsa palvelun toiminnassa käytettäviä tietoja kuten nimen, työsähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja laitetiedot. Tarkkaa käyttäjän sijaintia ei niiden pohjalta voi päätellä. Tämän hetken tiedon mukaan mobiililaitteille tallennettuja tietoja ei Valtioneuvoston mukaan ole vaarantunut.

MYÖS tietomurron vaikutukset ovat tämän hetken arvion mukaan vähäiset. Murrossa on kuitenkin tunnistettu riskejä, joiden pienentämiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto ei kerro tiedotteessaan tarkemmin millaisista toimenpiteistä on kyse.

– Suhtaudumme tietomurtoihin vakavasti ja teemme yhteistyötä Valtorin kanssa tapauksen selvittämisessä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tietomurto ei koske sellaisia tietoja, jotka vaarantaisivat ministeriöiden toimintaa, valtioneuvoston kanslian toimialajohtaja Max Hamberg kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen edetessä on selvinnyt, ettei Valtorin hallintajärjestelmä ole hävittänyt poistettuja tietoja, vaan ainoastaan merkinnyt ne poistetuiksi. Tämän vuoksi kaikkien niiden organisaatioiden laite- ja käyttäjätiedot, jotka ovat käyttäneet palvelua sen elinkaaren aikana, ovat vaarantuneet.

Tietomurron tutkinnasta vastaa Keskusrikospoliisi.