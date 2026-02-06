Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

6.2.2026 16:28 ・ Päivitetty: 6.2.2026 16:31

Valtioneuvosto: Ministeriöiden työntekijöiden tietoja vaarantunut – KRP tutkii

Ministeriöiden henkilökunnan tietoja on saatu haltuun laajassa tietomurrossa, tiedottaa Valtioneuvosto.

Demokraatti

Demokraatti

Kyse on perjantaina uutisoidusta murrosta valtion tieto- ja viestintätekniikakeskus Valtorin tuottamaan mobiililaitteiden hallintapalveluun. Tietomurto on tutkinnassa osoittautunut ennakoitua laajemmaksi.

Tutkinnassa on ilmennyt, että tietoa on vaarantunut huomattavasti aiemmin todettua laajemmin ja hyökkäyksessä on vaarantunut valtionhallinnossa noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tietomurron tekijä sai haltuunsa palvelun toiminnassa käytettäviä tietoja kuten nimen, työsähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja laitetiedot. Tarkkaa käyttäjän sijaintia ei niiden pohjalta voi päätellä. Tämän hetken tiedon mukaan mobiililaitteille tallennettuja tietoja ei Valtioneuvoston mukaan ole vaarantunut.

MYÖS tietomurron vaikutukset ovat tämän hetken arvion mukaan vähäiset. Murrossa on kuitenkin tunnistettu riskejä, joiden pienentämiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto ei kerro tiedotteessaan tarkemmin millaisista toimenpiteistä on kyse.

– Suhtaudumme tietomurtoihin vakavasti ja teemme yhteistyötä Valtorin kanssa tapauksen selvittämisessä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tietomurto ei koske sellaisia tietoja, jotka vaarantaisivat ministeriöiden toimintaa, valtioneuvoston kanslian toimialajohtaja Max Hamberg kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen edetessä on selvinnyt, ettei Valtorin hallintajärjestelmä ole hävittänyt poistettuja tietoja, vaan ainoastaan merkinnyt ne poistetuiksi. Tämän vuoksi kaikkien niiden organisaatioiden laite- ja käyttäjätiedot, jotka ovat käyttäneet palvelua sen elinkaaren aikana, ovat vaarantuneet.

Lisää aiheesta

Valtion mobiilipalveluiden tietomurto onkin pelättyä laajempi
Valtion laitehallintapalveluissa iso tietomurto – näin Valtori selittää

Tietomurron tutkinnasta vastaa Keskusrikospoliisi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Tiede ja teknologia

6.2.2026 08:06

Valtion mobiilipalveluiden tietomurto onkin pelättyä laajempi

Tiede ja teknologia

4.2.2026 11:31

Valtion laitehallintapalveluissa iso tietomurto – näin Valtori selittää

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.2.2026
Miksi kansanedustajat valehtelevat lähdesuojan takaa?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
5.2.2026
Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
6.2.2026
Arvio: Satu Rämön dekkari-ilmiö nähdään nyt teatterin lavalla – trilleriä oleellisempaa on tunne ja tunnelma
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU