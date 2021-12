Valtioneuvosto on hyväksynyt päivitetyn kansalliskielistrategian – SDP:n Kvarnström: ”Korkea aika”

Valtioneuvosto on hyväksynyt päivitetyn kansalliskielistrategian, jolla pyritään turvaamaan kaikkien oikeus saada palveluja kansalliskielillä ja parannetaan kieli-ilmapiiriä. SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström näkee strategiassa paljon hyvää ja pitää sitä vahvana pohjana konkreettiselle edistykselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Oli jo korkea aika päivittää kansalliskielistrategia, ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet työhön, erityisesti pääministeri Sanna Marinin johtamaa ohjausryhmää. Hallitusohjelman mukaisesti strategia uudistetaan, mistä hyötyy koko Suomi. Hyvä kieli-ilmapiiri hyödyttää kaikkia kieliryhmiä”, Svenska Finlands Folktingetin varapuheenjohtajanakin toimiva Kvarnström sanoo tiedotteessa.

Strategiassa korostetaan, että kansalliskielten elinvoiman ja kielellisten perusoikeuksien turvaamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa uusia ratkaisuja ja rakenteita.

”Yksi monista ehdotuksista, jota pidän tärkeänä, on lisätä tuntiresursseja toisen kotimaisen kielen opetukseen vuosiluokilla 7-9. Tämä koskee molempia kieliryhmiä.”

Kvarsnström sanoo, että ajankohtainen esimerkki työstä on se, että kaksikieliset hyvinvointialueet ottavat sote-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä käyttöön Suomen Kuntaliiton ja Folktingetin valmistelemat työkalut kielellisten oikeuksien turvaamiseksi hyvinvointialueiden tuottamissa palveluissa.

”Toinen hyvä esimerkki on selvittää tarve päivittää digitaalisia palveluja koskeva lainsäädäntö siten, että se huomioi kielinäkökulman. Kolmas tärkeä asia monista on painotus helpon kielen käyttämiseen, millä on selvä yhteys osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.”

Kvarnström tähdentää, että jatkossa strategian tosiasiallinen toteutuminen on aivan keskeistä.

”Meillä on yhteinen vastuu seurata implementointia jatkuvasti.”