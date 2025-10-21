Politiikka
21.10.2025 08:59 ・ Päivitetty: 21.10.2025 09:18
Valtioneuvoston kanslialta neljännesmiljoona rasismin vastustamiseen
Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt 240 000 euroa kansalaisjärjestöjen rasisminvastaisen työn kehittämiseen tälle ja ensi vuodelle.
Avustuspäätöksissä painotettiin hakijan toiminnan kytkeytymistä rasisminvastaisiin tavoitteisiin, ymmärrystä rasismista ja sen ilmenemismuodoista sekä hankkeen kykyä vahvistaa pienillä resursseilla toimivia keskeisiä toimijoita.
Avustuksia jaettiin kymmenelle etnisiä vähemmistöjä edustavalle järjestölle. Avustussummat olivat 10 000-42 000 euron väliltä.
Suurimmat yksittäiset avustussummat, 42 000 euroa, annettiin kolmelle eri hankkeelle.
AFRICAN Anti-Racism Society Finlandin hankkeessa tuetaan rasismia kokevia afrikkalaistaustaisia yhteisöjä koulutusten, yhteisödialogien sekä päättäjien tapaamisten avulla.
Anti-Racist Forumin hankkeen tavoitteena on parantaa viharikosten raportointi- ja seurantajärjestelmän teknisiä valmiuksia, madaltaa raportointikynnystä sekä lisätä tietoisuutta viharikoksista.
Nuorten Muslimien Foorumin hanke vahvistaa puolestaan koulutusten, työpajojen ja oman mediasisällön tuottamisen avulla nuorten muslimien medialukutaitoa, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä kriittistä ymmärrystä syrjivistä rakenteista. Hankkeen tavoitteena on synnyttää valtakunnallisesti jaettavissa oleva vaikuttamisen ja mentoroinnin toimintamalli.
Valtionavustushaku toteutettiin osana pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen rasisminvastaista toimenpideohjelmaa, jonka tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.
