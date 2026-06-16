Politiikka
16.6.2026 09:00 ・ Päivitetty: 16.6.2026 09:02
Valtioneuvoston kanslia sai uudet viestintäpomot
Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski.
Anttikoski on toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021 ja sen jälkeen SOK:n mediajohtajana.
Apulaisviestintäjohtajaksi on nimitetty Niina Hyrsky, joka on toiminut puolustusministeriön viestintäjohtajana vuodesta 2018.
TOINEN apulaisviestintäjohtaja nimitetään valtioneuvoston tiedotteen mukaan myöhemmin. Nimitykset ovat enintään viiden vuoden määräaikaisuuksia.
Uusi viestintäosasto vastaa valtioneuvoston ja ministeriöiden viestinnän yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja yhteisten viestintäpalvelujen tuottamisesta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Päätoimittajalta
31.10.2025 10:01
Ministeriöiden viestinnästä ei saa tehdä hallituksen hämäyskonetta