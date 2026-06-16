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Politiikka

16.6.2026 09:00 ・ Päivitetty: 16.6.2026 09:02

Valtioneuvoston kanslia sai uudet viestintäpomot

Timo Sparf

Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski.

Demokraatti

Demokraatti

Anttikoski on toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021 ja sen jälkeen SOK:n mediajohtajana.

Apulaisviestintäjohtajaksi on nimitetty Niina Hyrsky, joka on toiminut puolustusministeriön viestintäjohtajana vuodesta 2018.

TOINEN apulaisviestintäjohtaja nimitetään valtioneuvoston tiedotteen mukaan myöhemmin. Nimitykset ovat enintään viiden vuoden määräaikaisuuksia.

Uusi viestintäosasto vastaa valtioneuvoston ja ministeriöiden viestinnän yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja yhteisten viestintäpalvelujen tuottamisesta.

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