Kotimaa

6.9.2025 06:04 ・ Päivitetty: 6.9.2025 06:04

Valtioneuvoston linna on tänään avoin yleisölle

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Ihmiset tutustuivat Valtioneuvoston linnaan Open House Helsinki -tapahtumassa 12. syyskuuta 2014.

Valtioneuvoston linnaan pääsee tänään tutustumaan, kun linnassa järjestetään avoimet ovet kello 8-17.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutustumiskierroksella on mahdollisuus nähdä muun muassa linnan pääportaikko, valtioneuvoston istuntosali ja tasavallan presidentin esittelysali.

Kierros alkaa pääovilta Senaatintorin laidalta. Vieraita opastaa valtioneuvoston kanslian virkakunta.

Kello 17:ään mennessä jonoon saapuneet pääsevät sisälle linnaan.

Tilaisuudessa tulee noudattaa henkilökunnan ohjeistusta sekä varautua turvatarkastuksiin ja jonoihin, valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan.

Linnan wc-tilat eivät ole vieraiden käytettävissä.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua Valtioneuvoston linnaan ennen sen mittavaa peruskorjausta vuosina 2026-2030.

Edellisen kerran Valtioneuvoston linnassa järjestettiin avoimet ovet vuonna 2022.

