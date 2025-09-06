Kotimaa
6.9.2025 06:04 ・ Päivitetty: 6.9.2025 06:04
Valtioneuvoston linna on tänään avoin yleisölle
Valtioneuvoston linnaan pääsee tänään tutustumaan, kun linnassa järjestetään avoimet ovet kello 8-17.
Tutustumiskierroksella on mahdollisuus nähdä muun muassa linnan pääportaikko, valtioneuvoston istuntosali ja tasavallan presidentin esittelysali.
Kierros alkaa pääovilta Senaatintorin laidalta. Vieraita opastaa valtioneuvoston kanslian virkakunta.
Kello 17:ään mennessä jonoon saapuneet pääsevät sisälle linnaan.
Tilaisuudessa tulee noudattaa henkilökunnan ohjeistusta sekä varautua turvatarkastuksiin ja jonoihin, valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan.
Linnan wc-tilat eivät ole vieraiden käytettävissä.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua Valtioneuvoston linnaan ennen sen mittavaa peruskorjausta vuosina 2026-2030.
Edellisen kerran Valtioneuvoston linnassa järjestettiin avoimet ovet vuonna 2022.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.