1.10.2025 12:46 ・ Päivitetty: 1.10.2025 12:46

Valtionhallinto tutkii taas oheispalveluidensa keskittämistä

Valtioneuvoston kanslia / Lauri Heikkinen
Ministerien yhteinen työpöytä budjettiriihen aikaan.

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmiä selvittämään valtionhallinnon oheis- ja tukitoimintojen keskittämistä. Keinoina voisivat olla muun muassa virastojen omien sisäisten palveluiden yhdistämiset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mahdollisilla toimilla haetaan vähintään viiden miljoonan euron säästöjä vuoden 2027 alusta lähtien.

Selvitettävänä on esimerkiksi voitaisiinko virastojen kirjaamotehtäviä, kululaskujen käsittelyä tai talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä keskittää Palkeet-palvelukeskukselle.

Työryhmän toimikausi päättyy vuodenvaihteessa.

