1.10.2025 12:46 ・ Päivitetty: 1.10.2025 12:46
Valtionhallinto tutkii taas oheispalveluidensa keskittämistä
Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmiä selvittämään valtionhallinnon oheis- ja tukitoimintojen keskittämistä. Keinoina voisivat olla muun muassa virastojen omien sisäisten palveluiden yhdistämiset.
Mahdollisilla toimilla haetaan vähintään viiden miljoonan euron säästöjä vuoden 2027 alusta lähtien.
Selvitettävänä on esimerkiksi voitaisiinko virastojen kirjaamotehtäviä, kululaskujen käsittelyä tai talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä keskittää Palkeet-palvelukeskukselle.
Työryhmän toimikausi päättyy vuodenvaihteessa.
