Valtiosääntöasiantuntija lyttää perustuslakivaliokunnan päätöksen – ”Tämä ihmisoikeusloukkaus tulee bumerangina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta”

Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen arvostelee kovasanaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskiviikkoista päätöstä vankien maksukorttien valvonnasta. Rautiaisen mukaan päätös on ihmisoikeusloukkaus ja sulkee vangit oikeusturvan ulkopuolelle. Valiokunta käsitteli keskiviikon istunnossaan vankeuslainsäädännön uudistusta. Simo Alastalo

Rautiaisen mukaan kyse on valiokunnan yksimielisesti hyväksymästä muutosesityksestä, jossa vangeilta poistettiin oikeus hakea maksukortteihinsa liittyvään valvontaan muutosta tuomioistuimesta. Muutosta valiokunnan pohjaesitykseen esitti Johannes Koskinen (sd.) ja sitä kannatti Wille Rydman (kok.).

– Käytännössä valiokunta poisti vangeilta perustuslain 21. pykälän mukaisen oikeusturvan tavalla, joka on Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen ja kansallisen perusoikeussääntelymme vastaista, Rautiainen sanoo.

Valiokunta tuli Rautiaisen mukaan myös vahvistaneeksi oikeudellisesti kestämättömän lausuntolinjan.

– Kun sitä peilataan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä vasten, on selvää, että tämän lausunnon myötä Suomessa siirrytään ihmisoikeusloukkauksen tilanteeseen. On hyvin kummallista ja monella tavalla huolestuttavaa, että tähän ajaudutaan tilanteessa, jossa edustajat merkittävällä tavalla muuttavat lausuntoluonnosta viimeisessä käsittelyssä.

– Jos asia tapahtuisi jossakin muualla, siinä ei olisi mitään ihmeellistä. Kun se tapahtuu perustuslakivaliokunnassa ja kyse on oikeudellisesti selvistä oikeusvaltion ytimessä olevasta asioista, kuten siitä, että jokaisella ihmisellä on oltava oikeus hakea muutosta hänen perusoikeuksiinsa syvästi kajoavaan viranomaispäätökseen, niin asia on mitä huolestuttavin.

Rautiainen kysyy onko perustuslakivaliokunnan integriteetti rapautumassa.

Twitterissä Rautiainen toteaa, että ”tämä ihmisoikeusloukkaus tulee bumerangina takaisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.

”On haettava vertailukohtaa jostakin vielä Sipilän sotea ekstriimimmästä.”

– Ihmisoikeusloukkausten bumerangiaika on noin 10 vuotta, hän selventää.

– Samalla meidän tulee muistaa, että kun Suomessa on koottu vuodesta 2013 alkaen oikeusasiamiehen toimesta keskeisimpiä ihmisoikeusongelmia, vankien oikeudet ovat olleet tällä listalla pysyvästi. Meillä olisi tarvetta vankien oikeuksien vahvistamiselle, ei vankien oikeuksien heikentämiselle.

Rautiainen pitää perustuslakivaliokunnan keskiviikon kokouksen pöytäkirjaa harvinaislaatuisena.

– Esimerkiksi Sipilän hallituksen soten käsittelyssä kesällä 2017 näkyi tämän sorttisia pöytäkirjoja, mutta silloinkin niissä oli äänestysasetelmia. Nyt näkyi yksimielinen siirtymä. On haettava vertailukohtaa jostakin vielä Sipilän sotea ekstriimimmästä.