1.9.2025 06:20 ・ Päivitetty: 1.9.2025 06:33

Valtiosta Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja

iStock
Uudenkaupungin autotehdas aloitti tuotantonsa ruotsalaisella Saab 96 -mallilla marraskuussa 1969.

Valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja. Kiinalainen CATL myy runsaan 20 prosentin osuutensa Valmet Automotivesta, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Samalla Valmet Automotive siirtyy Suomen Teollisuussijoituksesta valtion suoraan omistukseen.

Kaikkiaan rahaa käytetään järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Valtio sijoittaa Valmet Automotiveen noin 35 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahoitusjärjestelyn jälkeen valtio omistaa Valmet Automotivesta 79 prosenttia ja Pontos 21 prosenttia.

Akkuliiketoimintaan keskittyvä tytäryhtiö Ioncor siirtyy valtion kokonaan omistaman Finnish Minerals Groupin tytäryhtiöksi. Ioncorin sijoittajiksi tulevat valtion lisäksi Pontos ja työeläkevakuutusyhtiö Varma. Valtio sijoittaa Ioncoriin uutta pääomaa noin 20 miljoonaa euroa.

VALTIONEUVOSTON tiedotteessa todetaan, että eurooppalaisen autoteollisuuden alavire on heikentänyt sopimusvalmistaja Valmet Automotiven tilauskantaa viime vuosina. Markkinan heikkous on näkynyt myös Ioncorin akkuliiketoiminnassa, kun liikenteen sähköistyminen on edennyt ennakoitua hitaammin.

-  Tällä rahoitusratkaisulla pyrimme turvaamaan sen, että teollisen sopimusvalmistuksen erityisosaaminen säilyy Uudessakaupungissa ja Salossa. Valtio näkee lupaavina mahdollisuudet hyödyntää Valmet Automotiven osaamista myös kasvaviin puolustusteollisuuden tarpeisiin, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) tiedotteessa.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand (r.) totesi valtio-omistajan pitävän Valmet Automotivea kansallisesti merkittävänä yrityksenä ja tavoittelevan yhtiön uuden strategian avulla omistaja-arvon kasvattamista.

-  Järjestelyn osana Finnish Minerals Groupin enemmistöomistukseen siirtyvä Ioncor vahvistaa tavoitettamme rakentaa akkuarvoketjun liiketoimintaa Suomeen, Strand sanoi tiedotteessa.

Päätös järjestelystä on linjattu hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

