Valtiovarainministeri Saarikko: Ministeriöt perumassa pikkujoulunsa – myös eduskunnassa perinteiset glögit jäävät väliin

Poliitikoilta kysyttiin myös ajankohtaisista asioista, huononevista koronaluvuista ja keinoista vaikuttaa niihin. Saarikko nosti kätensä pystyyn, kun kysyttiin, pitäisikö pikkujoulujen viettäminen perua.

– Kerron reilusti, että valtioneuvoston kanslia on suosittanut esimerkiksi kaikkia ministeriöitä pidättäytymään pikkujoulujen järjestämisestä. Sen vuoksi nostin käden. Kyllä se on ollut suositus varsinkin, kun aluehallintovirasto näytti ottavan kantaa, että työnantaja ei voi pikkujouluissa kysyä koronapassia ikään kuin työelämään kuuluvana tilanteena, mikä oli itselleni hiukan yllättävä tulkinta.

Suomela puolestaan sanoi toivovansa, että pikkujouluja saadaan järjestettyä terveysturvallisesti esimerkiksi ulkona.

– Mutta kyllä viesti nyt on, että massakokoontumisia on syytä välttää ja terveysturvallisuus on ykkösasia.