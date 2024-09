Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja vaatii Purralta selvitystä – “On syytä avata avoimesti mitä oikein on tapahtumassa”

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) vaatii valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) selvittämään, mistä Suomen vaatimassa teknisessä muutoksessa EU:n uusiin velkasääntöihin on kyse. Demokraatti Demokraatti

Helsingin Sanomien mukaan valtiovarainministeriö on vaatinut ja saanut EU:ssa läpi velkasääntöjä kiristävän muutoksen, jossa eläkerahastojen ylijäämää ei enää vastaisuudessa huomioida Suomen julkisen talouden velkaantuneisuutta arvioitaessa.

Lohi toteaa tiedotteessaan, että valtiovarainministeri Purra joukkoineen on lähdössä hattu kourassa pyytämään Brysselin herroilta ja rouvilta lisäaikaa sopeuttamiselle.

– Onko Suomi vaatinut EU:lta itselleen niin tiukkaa taloudenpitoa, ettei Orpon hallitus kykene toimeenpanemaan sitä, kysyy Lohi.

LOHEN mukaan Suomen julkista taloutta pitää tervehdyttää sen vuoksi, että jatkuva velaksi eläminen kaventaa olennaisesti tulevien suomalaisten sukupolvien mahdollisuuksia.

– Tulemme myös erittäin haavoittuviksi mahdollisille tuleville yllättäville kriiseille.

– Yksinomaan tänä ja ensi vuonna Orpon hallitus on ottamassa lisävelkaa noin 25 miljardia euroa. Velkalaiva on uppoamassa entistä syvemmälle. Taloutta on tervehdytettävä Suomen itsensä vuoksi, eikä suinkaan EU:n tarkkailuluokkaa pelkäämisen vuoksi.

Lohi korostaa, että Suomen talouden tervehdyttäminen edellyttää ennustettua vahvempaa kasvua. Yksinomaan sopeuttamisella taloutta ei saada tasapainoon.

– Hallituksen Akilleen kantapää on kasvutoimien heikkous. Hallitus päinvastoin näivettää entisestään kasvun edellytyksiä ylimitoitetuilla arvonlisäveronkorotuksilla ja kotitalousvähennyksen leikkaamisella. Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kannalta veropolitiikka on onnetonta. Hallitus unohtaa, että ne ovat Suomen työllisyyden selkäranka.

Lohi korostaa, että valtiovarainministeri Purra toimii valtiovarainministeriön päällikkönä ja vastaa siitä mitä hänen johtamassaan ministeriössä tapahtuu.

– Siksi ministerin on syytä avata avoimesti mitä oikein on tapahtumassa.