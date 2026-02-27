Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

27.2.2026 12:13 ・ Päivitetty: 27.2.2026 12:13

Valtiovarainvaliokunta puoltaa sähkön hintaa nostavaa esitystä – Oppositioedustajat jättivät vastalauseen

LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO
Opposition mukaan korotus olisi syytä kohdistaa tasapuolisesti sähkön sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden kesken.

Valtiovarainvaliokunta puoltaa mietinnössään Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitystä, jossa sähköstä ja polttoaineista kerättävää huoltovarmuusmaksua aiotaan nostaa. SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sanovat vastalauseessaan esityksen suosivan fossiilisia polttoaineita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Huoltovarmuusmaksun korotukset kohdistuisivat erityisesti sähköön. Esityksessä sähkön huoltovarmuusmaksun tasoa korotettaisiin 0,013 sentistä 0,085 senttiin kilowattitunnilta molemmissa sähköveroluokissa.

Hallituksen tarkoituksena on nostaa huoltovarmuusmaksusta saadut tuotot nykyisestä 36 miljoonasta eurosta 92 miljoonaan.

Huoltovarmuusmaksu on sähköstä ja öljytuotteista perittävä veronluonteinen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa tuotteiden saatavuus kriisi- ja häiriötilanteissa.

Valiokunnan oppositiosta vihreät, vasemmistoliitto ja SDP jättivät mietintöön vastalauseen.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun alussa.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sanovat vastalauseessaan hallituksen esityksen suosivan fossiilisia polttoaineita. Korotus olisi opposition mukaan syytä kohdistaa tasapuolisesti sähkön sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden välillä.

Sähköstä kerättävän huoltovarmuusmaksun tulot nousisivat hallituksen esityksessä nykyisestä noin 10 miljoonasta eurosta 66 miljoonaan euroon vuositasolla. Opposition mukaan ehdotettujen muutosten aiheuttamasta maksujen korotuksesta lähes puolet kohdistuisi teollisuuteen.

Lisäksi opposition mukaan tulisi tarkastella sitä, voisiko huoltovarmuusmaksua laajentaa myös muille sektoreille, jotta paineet yksittäiselle toimialalle voitaisiin pitää maltillisina.

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN mietinnössä kerrotaan, että korotuksen kohdentamisen sähköön on nähty turvaavan huoltovarmuusmaksun kertymistä tulevaisuudessa.

Samalla sen on kuitenkin nähty muun muassa heikentävän Suomen kansainvälistä kilpailukykyä puhtaan siirtymän investointien osalta.

Valiokunta sanoo mietinnössään, että vaikka sähkön huoltovarmuusmaksun prosentuaalinen korotus esityksessä on huomattava, on sen euromääräinen korotus kuitenkin maltillinen.

Hallituksen esityksessä liikenne- ja lämmityspolttoaineista kerättävän huoltovarmuusmaksun suuruus määritellään jatkossa eri polttoaineiden energiasisällön perusteella. Polttoaineiden osalta muutosten hintavaikutukset olisivat valiokunnan mukaan pieniä.

